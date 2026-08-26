ذيعوا الخبر.. مروي اللبنانية تحتفل بالفرح في أغنية جديدة تنشر البهجة

تطلّ الفنانة اللبنانية مروي بأغنية جديدة تحمل عنوان «ذيعوا الخبر»، في عمل غنائي احتفالي ينبض بالفرح والطاقة الإيجابية، ويأتي ليكون من أبرز الأغنيات المناسبة للأفراح والمناسبات السعيدة.

وتتميز الأغنية بإيقاعاتها الراقصة وكلماتها المليئة بالتفاؤل والبهجة، ما يجعلها حاضرة بقوة في حفلات الزفاف ومختلف الاحتفالات، حيث تجمع بين اللحن الحيوي والأداء المفعم بالطاقة، في تجربة فنية تهدف إلى إدخال السعادة إلى قلوب الجمهور وإشعال أجواء الفرح منذ اللحظات الأولى.

وتأتي «ذيعوا الخبر» ضمن رؤية فنية تعتمدها مروي في تقديم أعمال خفيفة وسهلة الحفظ، قادرة على الوصول إلى مختلف الأذواق، مع الحفاظ على هويتها الفنية الخاصة التي تجمع بين الأداء الاستعراضي والإحساس المبهج.

وتراهن مروي من خلال هذا العمل على تقديم أغنية قريبة من الجمهور، تحمل أجواءً احتفالية وتضيف لمسة من البهجة إلى كل مناسبة، لتكون «ذيعوا الخبر» عنوانًا للفرح والطاقة الإيجابية.