وزير الخارجية الإيطالي: هدفنا في لبنان «تيسير الحوار» وليس «الهيمنة»

شدد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني على أن هدف بلاده في لبنان يتمثل في ضمان اهتمام أوروبي أكبر بالبلاد، مؤكداً أن هذا الدور لا يستهدف «الهيمنة»، بل يهدف إلى تيسير الحوار، بما في ذلك الحوار بين الأديان، إلى جانب الولايات المتحدة.

وجاءت تصريحات تاياني، خلال جلسة «الأمل في إعادة البناء في أرض الأرز»، التي نُظمت في اليوم الأخير من ملتقى ريميني، بحضور السفيرة اللبنانية لدى إيطاليا كارلا جزار، والنائب الرسولي لبيروت، سيزار إسايان.

وأكد تاياني ضرورة تعزيز الحوار بين المسيحيين والشيعة والسنة في لبنان، مشدداً على أن القوات المسلحة اللبنانية يجب أن تظل قوة جامعة وداعمة للحوار بين مختلف مكونات المجتمع.

كما دعا إلى تقديم المساعدة الاقتصادية، ولا سيما للفئات الأكثر تضررًا، مؤكدًا أن أوروبا يجب أن تضطلع بدور رائد في الشرق الأوسط بوصفها «صانعة سلام».

وانتقد الوزير الإيطالي، عدم إيلاء أوروبا الاهتمام الكافي لمنطقة جنوب المتوسط، محذراً من أن تداعيات هذا التجاهل قد تمتد إلى حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وقال تاياني إن بلاده تسعى إلى اتباع سياسة وساطة بدلاً من الانحياز لأي طرف، مؤكداً: «لا ننوي الهيمنة على لبنان».

كما شدد على أهمية المجتمعات المسيحية بوصفها عاملًا لتعزيز الحوار والنقاش، معتبرًا أن تدنيس الرموز المسيحية في لبنان «غير مقبول».

وجدد وزير الخارجية الإيطالي تقديره لقرار لبنان إلغاء عقوبة الإعدام، واصفًا الخطوة بأنها ذات أهمية سياسية كبيرة و«حضارية للغاية»، وقال: «نحن ممتنون لبيروت لشجاعتها في اتخاذ هذه الخطوة المهمة».

وأكد تاياني استمرار جهود الحكومة الإيطالية لدعم استعادة لبنان سيادته الكاملة على أراضيه، مشدداً على أن «حزب الله المسلح لا يمكن أن تكون له سيادة على الأراضي»، التي يجب أن تخضع لسيطرة الدولة والقوات المسلحة اللبنانية.

وأشار إلى أن القوات المسلحة اللبنانية بدأت بالفعل الانتشار في مناطق من جنوب لبنان، وذلك في أعقاب «محادثات روما» بين لبنان وإسرائيل التي عُقدت في أوائل أغسطس.

وأوضح تاياني أنه أكد لقائد القوات المسلحة اللبنانية، رودولف هيكل، الذي زار روما هذا الأسبوع، التزام إيطاليا بالبقاء في لبنان حتى بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

كما أكد وزير الخارجية الإيطالي التزام بلاده بالسلام، معرباً عن رغبته في استضافة مفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما، معتبراً أن ذلك من شأنه أن يسهم في بناء السلام في لبنان والشرق الأوسط وفي افتتاح الجلسة، أشار برنهارد شولتز، رئيس مؤسسة لقاء الصداقة بين الشعوب، إلى تجربة لبنان في التعايش بين مختلف الأديان والثقافات، موضحاً أن هذا التعايش قام على التبادلية، إلى جانب وجود نظام سياسي قادر على تمثيل هذا التنوع وأكد شولتز أن هذا التوازن أصبح هشاً بفعل الأزمات التي شهدتها المنطقة، قائلاً : «إن ما يجمع الروح اللبنانية بروح الاتحاد الأوروبي هو جعل التنوع فضيلة أساسية».

من جهتها، أكدت السفيرة اللبنانية كارلا جزار خطورة الوضع في جنوب لبنان، مشيرة إلى استمرار الهجمات الإسرائيلية وما تسببه من خسائر بشرية ودمار واسع وأوضحت أن الأضرار تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، مشيرة إلى تضرر نحو 20% من الأراضي الزراعية في الجنوب، إلى جانب أضرار لحقت بالبنية التحتية وشبكة الكهرباء وقالت جزار إن هذه التطورات أثرت بشكل عميق على جنوب لبنان وعلى البلاد بشكل عام، مشددة على ضرورة الجمع بين إعادة الإعمار المادي والدعم الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في روما «لم تحل جميع المشاكل»، لكنها ساهمت في إحراز تقدم في بعض القضايا التي لم تكن مطروحة سابقاً، ومنها الحدود وتبادل الأسرى، مؤكدة أن «الكثير لا يزال يتعين القيام به» وأشادت السفيرة بالدعم الإيطالي للبنان، مؤكدة أن إيطاليا أسهمت، بفضل خبرتها واحترافيتها، في دعم وتطوير القوات المسلحة اللبنانية.

بدوره، وجه النائب الرسولي لبيروت، سيزار إسايان، الشكر إلى الحكومة الإيطالية والعسكريين المشاركين في بعثة اليونيفيل على دعمهم للشعب اللبناني، مستذكراً من فقدوا أرواحهم أثناء أداء مهامهم.

وحذر إسايان من أن حالة عدم اليقين بشأن مستقبل الوجود الدولي قد تؤدي إلى تراجع الاهتمام بلبنان، قائلًا: «نخشى أن يُطوى لبنان في غياهب النسيان».

كما دعا إلى عدم اختزال القضية اللبنانية في الدفاع عن المسيحيين وحدهم، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في استعادة روح التعايش التي تحول الاختلافات إلى ثروة مشتركة.

وشدد إسايان على أهمية أن تشمل عملية إعادة الإعمار، إلى جانب الإسكان والبنية التحتية، دعم التعليم وبناء الثقة وتعزيز العلاقات الاجتماعية، بما يساعد اللبنانيين على استعادة قدرتهم على العيش المشترك