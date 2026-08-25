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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

بعد حسم انتقاله.. ما موعد الظهور الأول لـ مرموش مع توتنهام؟

عمر مرموش
عمر مرموش
أحمد أيمن

تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية إلى النجم عمر مرموش، مع اقترابه من خوض أول مباراة بقميص توتنهام الإنجليزي، بعد التطورات الأخيرة في مفاوضات انتقاله من مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكشفت تقارير صحفية إنجليزية عن الموعد المحتمل لظهور مرموش الأول مع فريقه الجديد، في ظل اقتراب إتمام إجراءات الصفقة التي تتضمن انتقال اللاعب إلى توتنهام على سبيل الإعارة، مع وجود بند يتيح للنادي الإنجليزي شراء عقده بصورة نهائية.

مرموش يغادر مانشستر سيتي

عانى المهاجم المصري خلال الموسم الماضي من عدم الحصول على فرص كافية للمشاركة بصورة منتظمة مع مانشستر سيتي، وهو ما جعل مستقبله داخل ملعب الاتحاد محل تساؤلات، رغم التغييرات التي شهدها الجهاز الفني للفريق.

وفي المقابل، أظهر توتنهام اهتمامًا واضحًا بالحصول على خدمات مرموش، إلى جانب زميله البرازيلي سافينيو، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه قبل انطلاق الموسم الجديد. وتشير التقارير إلى أن الاتفاق بين توتنهام ومانشستر سيتي بشأن انتقال مرموش قد تم التوصل إليه.

تشارلتون قد يكون بوابة البداية

وبحسب ما نقلته صحيفة «ستاندرد» الإنجليزية، فإن مرموش وسافينيو يقتربان من تسجيل ظهورهما الأول مع توتنهام خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل.

ويستعد توتنهام لمواجهة تشارلتون في بطولة كأس كاراباو، غدا الأربعاء، وهي المباراة التي قد تشهد المشاركة الأولى للمهاجم المصري إذا اكتملت إجراءات انتقاله بشكل رسمي قبل اللقاء.

ويمثل هذا الموعد فرصة مهمة لمرموش من أجل بدء فصل جديد في مسيرته الإنجليزية، خاصة بعد فترة لم يحصل خلالها على الاستمرارية التي كان يبحث عنها مع مانشستر سيتي.

نيوكاسل ينتظر مرموش في الدوري

أما إذا لم يتمكن توتنهام من تسجيل مرموش في الوقت المناسب لمباراة الكأس، فإن المواجهة التالية أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي قد تصبح موعده المنتظر للظهور بالقميص الجديد.

وأوضحت التقارير أن النادي سيكون مطالبًا بإتمام تسجيل مرموش وسافينيو قبل الموعد المحدد، وهو ظهر الجمعة المقبل بتوقيت بريطانيا الصيفي، حتى يصبح اللاعبان مؤهلين للمشاركة أمام نيوكاسل يوم السبت.

وأصبح ظهور مرموش بقميص توتنهام مسألة وقت، وسط ترقب جماهيري كبير لما سيقدمه النجم المصري في تجربته الجديدة، وما إذا كان قادرًا على استعادة بريقه وفرض نفسه سريعًا في التشكيل الأساسي.

عمر مرموش أخبار عمر مرموش صفقة عمر مرموش توتنهام مانشستر سيتي الدوري الانجليزي

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