أحمد عجمي يطلق فيديو كليب "أحلى نار معاك" بتوقيع المخرجة بتول عرفة

طرح الفنان أحمد عجمي أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أحلى نار معاك"، وهي أغنية باللهجة المصرية تحمل أجواءاً من الغزل والحب، ضمن قالب إيقاعي موسيقي، حيث تدور كلماتها حول مشاعر الرجل تجاه شريكته والفرحة بوجودها في حياته، وما يعيشه معها من حالة حب وشوق، وصولاً إلى التأكيد على أن الحب الأول يبقى الأجمل مهما مرّ العمر.



وصدرت أغنية "أحلى نار معاك" على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرجة بتول عرفة، وتم تصويره في لبنان، وجاء بصورة شبابية وأجواء صيفية "فريش" تنسجم مع إيقاع الأغنية وحالتها.



وتضمن فيديو كليب "أحلى نار معاك" مجموعة من اللوحات الراقصة والإستعراضية، إلى جانب الألوان الحيوية والصورة البصرية اللافتة، ما أضاف للعمل روحاً وحركة تتناسبان مع أجواء الأغنية.



أغنية "أحلى نار معاك" من كلمات ابراهيم عبدالله والحان بلال محمد وتوزيع هشام محمد وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.