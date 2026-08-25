أسعار الذهب في مصر الآن

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا طفيفا خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا انخفضا بقيمة 15 جنيها.

سعر الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، عند 7525 جنيه للبيع، مقابل 7470 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وشعبية بين المستهلكين في السوق المصري، لنحو 6585 جنيه للبيع، مقابل 6535 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5645 جنيه للبيع، مقابل 5600 جنيه للشراء، ليظل الخيار المفضل لدى فئة واسعة من الشباب والمقبلين على الزواج نظرًا لسعره الأنسب مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الذهب عيار 14

أما عيار 14 فقد بلغ سعر الجرام منه 4390 جنيه للبيع، مقابل 4355 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب، اوزن 8 جرامات، عند 52680 جنيه للبيع، مقابل 52280 جنيه للشراء، وهو المقياس الأكثر تداولًا في الشراء بغرض الادخار .

سعر الأونصة عالميًا ومحليًا

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب 4637.57 دولار،

وبلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 234075 جنيه للبيع، مقابل 232300 جنيه للشراء.

سعر دولار الصاغة

وفيما يتعلق بسعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب داخل محلات الصاغة، سجل دولار الصاغة اليوم 50.47 جنيهًا للبيع، مقارنة بسعر الدولار في البنوك الذي بلغ 50.38 جنيهًا، وهو ما يعكس الفارق المعتاد بين سعر الصرف الرسمي في البنوك والسعر المتداول به في سوق الصاغة والمعتمد في تسعير المعدن الأصفر محليًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

تأتي هذه المستويات السعرية للذهب في مصر متأثرة بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تحركات سعر الأونصة في البورصة العالمية، وتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب حركة الطلب المحلي على المعدن الأصفر كملاذ آمن للادخار.