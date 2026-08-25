قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كاف يعلن طاقم حكام مباراة الزمالك وإيه إس بورت في دوري أبطال أفريقيا
«شربات المولد» في شوارع الجيزة.. مؤسسة أبو العينين تحتفل مع المواطنين بذكرى المولد النبوي
اجتماع حاسم في الأهلي.. تفاصيل عرض تجديد عقد إمام عاشور وموقف مصطفى شوبير
وزير الخارجية يؤكد لـ ويتكوف أهمية الالتزام بمذكرة التفاهم الأمريكية- الإيرانية وتنفيذ ما تضمنته من تفاهمات
الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء من الخميس إلى الاثنين
ترامب: تدمير أي سفينة تزرع ألغاما جديدة في مضيق هرمز
احتفالا بالمولد النبوي.. مسيرة الطرق الصوفية تنطلق من مسجد سيدي صالح الجعفري لـ الحسين
عبد العاطي يبحث مع ويتكوف خفض التصعيد بالمنطقة ويشدد على أمن الملاحة الدولية
مصر تدين هجوم استهدف دورية تابعة لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان
تقدم قد يشعل الحرب مجددا.. خطورة تحرك إسرائيل البري نحو مرتفعات علي الطاهر بلبنان
الزمالك ينفي منحه مهلة أسبوع لتقديم مستندات طعن زيزو
مستشار الرئيس الفلسطيني: الولايات المتحدة توفر الضمانات للاحتلال لفعل ما يريده
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر الآن

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعا طفيفا خلال مستهل التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026، وسجل الذهب عيار 21 الأكثر تداولا انخفضا بقيمة 15 جنيها.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 24

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، وهو الأعلى نقاءً بين الأعيرة المتداولة، عند 7525 جنيه للبيع، مقابل 7470 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا وشعبية بين المستهلكين في السوق المصري، لنحو 6585 جنيه للبيع، مقابل 6535 جنيه للشراء.

مشغولات ذهبية

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5645 جنيه للبيع، مقابل 5600 جنيه للشراء، ليظل الخيار المفضل لدى فئة واسعة من الشباب والمقبلين على الزواج نظرًا لسعره الأنسب مقارنة بالأعيرة الأعلى.

سعر الذهب عيار 14

أما عيار 14 فقد بلغ سعر الجرام منه 4390 جنيه للبيع، مقابل 4355 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

 استقر سعر الجنيه الذهب، اوزن 8 جرامات، عند 52680 جنيه للبيع، مقابل 52280 جنيه للشراء، وهو المقياس الأكثر تداولًا في الشراء بغرض الادخار .

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الأونصة عالميًا ومحليًا

وعلى صعيد الأسواق العالمية، سجلت أونصة الذهب 4637.57 دولار، 

وبلغ سعرها بالجنيه المصري نحو 234075 جنيه للبيع، مقابل 232300 جنيه للشراء.

سعر دولار الصاغة

وفيما يتعلق بسعر الدولار المستخدم في تسعير الذهب داخل محلات الصاغة، سجل دولار الصاغة اليوم 50.47 جنيهًا للبيع، مقارنة بسعر الدولار في البنوك الذي بلغ 50.38 جنيهًا، وهو ما يعكس الفارق المعتاد بين سعر الصرف الرسمي في البنوك والسعر المتداول به في سوق الصاغة والمعتمد في تسعير المعدن الأصفر محليًا.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب 

تأتي هذه المستويات السعرية للذهب في مصر متأثرة بمزيج من العوامل المحلية والعالمية، أبرزها تحركات سعر الأونصة في البورصة العالمية، وتذبذب سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، إلى جانب حركة الطلب المحلي على المعدن الأصفر كملاذ آمن للادخار. 

أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم سعر الذهب الآن سعر أوقية الذهب سعر الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة الشاب كيرلس وديع

الفرح تحول إلى مأتم.. وفاة كيرلس وديع بعد انتهاء حفل زفافه في سوهاج

الذهب

الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

البنزين

مفاجأة عن أسعار البنزين والسولار.. رئيس الشعبة يعلن التفاصيل

الذهب

انخفض من أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر

الزمالك

الجولة الثانية.. موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي القادمة بالدوري

زياد حجاج

رئيس اتحاد المصارعة لـ«صدى البلد»: هروب زياد حجاج لن يمر دون محاسبة.. ووالده وقع إقرارًا بتحمل مسؤولية عودته

وزير التربية والتعليم

كان 1000وأصبح 2100 جنيه|تفاصيل زيادة حافز التدريس للمعلمين وموعد وشروط صرفه

ترشيحاتنا

فولكس فاجن توكان 2027

فولكس فاجن تكشف عن السيارة "توكان" الجديدة للطرق الوعرة

استدعاء جنرال موتورز

خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

هاتف Play 20A

بمواصفات احترافية .. هونر تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مميزاته

بالصور

أشهر حلويات المولد النبوي.. طريقة عمل الفولية

أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية
أشهر الحلويات المولد النبوي..طريقة عمل الفولية

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني
التكييف مش بيبرد؟ حيلة بسيطة لمعرفة السبب قبل الاتصال بالفني

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مشروب الزنجبيل مع القرفة؟

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت.. وصفة اقتصادية مثل الجاهز

طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت
طريقة عمل ملبن الحبل في البيت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد