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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيدات الطائرة يهزمن بوركينا فاسو بثلاثية في افتتاح مشوارهن ببطولة إفريقيا

منتخب الطائرة
منتخب الطائرة
محمد سمير

استهل منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة مشواره في بطولة أفريقيا المقامة حاليًا في كينيا، بتحقيق فوز مستحق على نظيره بوركينا فاسو بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من البطولة.

وقدم المنتخب المصري أداءً قويًا على مدار أشواط المباراة، ونجح في حسم المواجهة لصالحه بثلاثة أشواط دون رد، ليحصد أول انتصاراته في البطولة ويبدأ مشواره القاري بصورة قوية.

وتقام منافسات بطولة أفريقيا لسيدات الكرة الطائرة في كينيا خلال الفترة من اليوم وحتى 4 سبتمبر المقبل، حيث يسعى المنتخب المصري للمنافسة بقوة على اللقب وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة في البطولة.

وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات أوغندا وبوركينا فاسو والسنغال.

ويواصل المنتخب الوطني منافساته في دور المجموعات بحثًا عن تحقيق نتائج إيجابية وحجز بطاقة التأهل إلى الأدوار النهائية، في ظل رغبة الجهاز الفني في المنافسة على اللقب الأفريقي.

ويقود منتخب مصر في البطولة عماد نوار، الذي يعول على مجموعة من اللاعبات المميزات من أجل تحقيق هدف الفريق خلال المنافسات.

قائمة منتخب مصر في بطولة أفريقيا

وتضم قائمة منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة في البطولة:

مركز المعد: دعاء محمد، دانة شوقي.

مركز 2: تقى مدحت، نور ياسين.

مركز 4: سارة أمين، مريم متولي، ندى معوض، زينة العلمي.

مركز 3: آية خالد، داليا المرشدي، ندى مرجان، مي غزال.

مركز الليبرو: ندى وليد، حبيبة زعتر.

ويأمل منتخب مصر في مواصلة انتصاراته خلال البطولة والوصول إلى الأدوار النهائية والمنافسة على اللقب، في ظل أهمية البطولة ضمن مشوار التأهل إلى الاستحقاقات الدولية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 وبطولة العالم.

سيدات الطائرة بوركينا فاسو بطولة أفريقيا منتخب مصر لسيدات الكرة الطائرة منتخب مصر

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