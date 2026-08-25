خلل في الفرامل يهدد 1.2 مليون سيارة كاديلاك وشيفروليه

وسعت الهيئة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) نطاق تحقيقاتها بشأن خلل نظام الفرملة الإلكتروني "eBoost" في سيارات شركة “جنرال موتورز”، ليصل التحقيق إلى نحو 1164820 سيارة من موديلات عام 2023 حتى 2026، بعد تسجيل 745 بلاغًا عن أعطال وتسببها في 22 حادثًا وإصابة 6 أشخاص.

تصعيد التحقيق ونطاق السيارات المتأثرة

رفعت الهيئة التحقيق إلى مرحلة “التحليل الهندسي”، وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق إصدار قرارات الاستدعاء الإجباري رسميًا.

ويشمل التحقيق الموسع 14 طرازًا مختلفًا تعتمد على المنظومة ذاتها؛ حيث تضم القائمة سيارات كاديلاك ليريك، أوبتيك، سيليستيك، شيفروليه كولورادو، بليزر الكهربائية، إيكوينوكس الكهربائية، ترافيرس، جي إم سي كانيون، أكاديا، بويك إنكليف، وإنفيجن، بالإضافة إلى طرازي هوندا برولوج وأكورا ZDX المصنعين ضمن المشروع المشترك مع الشركة.

تفاصيل الخلل ومخاطر فقدان المساعدة

بدأ التحقيق في أبريل 2024 عقب تلقي شكاوى من مالكي كاديلاك ليريك موديل 2023 أفادوا بصلابة دواسة الفرامل وزيادة الجهد المطلوب للضغط عليها مع ظهور رسائل تحذيرية تؤكد عطل نظام الفرملة.

وأرجعت جنرال موتورز السبب إلى انكسار المحور الداخلي (Spindle) لموديول الفرملة الإلكتروني، مشيرة إلى أن أنظمة الأمان المساعدة تظل تعمل حتى توقف السيارة تمامًا؛ إلا أن بلاغات السائقين للهيئة كشفت عن فقدان مباشر لمساعدة الفرامل أثناء سير المركبة على الطرق، مما يؤدي إلى زيادة مسافة التوقف وارتفاع احتمالية وقوع التصادم.

الإجراءات المتوقعة وتقييم السلامة

تستهدف الهيئة من خلال التحليل الهندسي تقييم السلامة الهيكلية لمكونات نظام "eBoost" واختبار الفعالية الفنية للحلول التي تقدمها الشركة.

وستحدد نتائج هذه المراجعة الشاملة ما إذا كانت الهيئة ستلزم جنرال موتورز بإجراء استدعاء رسمي لإصلاح أو استبدال المكونات المتضررة في جميع المركبات المزودة بالمنظومة مجانًا.