عودة ميتسوبيشي باجيرو بهيكل شاسيه ونظام دفع رباعي متطور

كشفت شركة "ميتسوبيشي" عن إطلاق الموقع التشويقي الرسمي لسيارتها الرياضية متعددة الاستخدامات “باجيرو”، معلنة الكشف العالمي عن الجيل الـ 5 الجديد في 2 سبتمبر 2026.

وتأتي العودة المترقبة للسيارة اعتمادًا على شاسي مستقل (Ladder-frame) ونظام الدفع الكلي المتقدم (Super All-Wheel Control) المستمد من تاريخ الشركة في راليات داكار.

الشاسيه المستقل ونظام الدفع الرباعي المتقدم

تستغني باجيرو الجديدة عن الهيكل المدمج (Unibody) لصالح منصة الهيكل المستقل القائمة على شاحنة "تريتون" المتطورة، مما يعزز قدراتها الميدانية في الطرق الوعرة لتنافس طرازات مثل تويوتا لاند كروزر برادو وفورد إيفرست.

ويرافق المنصة نظام التحكم الشامل بالعجلات الـ 4 (S-AWC) لترتيب توزيع العزم والفرملة التلقائية بما يضمن الثبات والتوازن أثناء القيادة في الظروف الصعبة.

العدادات الرقمية ومؤشرات الأداء الميداني

تعيد ميتسوبيشي تقديم مقياس العدادات الـ 3 الشهير (Triple Multi Meter) بصورة رقمية حديثة داخل المقصورة، حيث توفر الشاشة بيانات دقيقة تشمل الارتفاع عن سطح البحر، وزاوية الميلان والتمايل، واتجاه البوصلة، وتوزيع العزم الإلكتروني بين العجلات.

وتستهدف هذه التجهيزات تزكية تجربة السائق الميدانية ومساعدته على اجتياز المسارات الجبلية والرملية بأمان مرتفع.

خيارات المحرك والتوسع تحت اسم مونتيرو

تتضمن التوقعات الفنية تجهيز باجيرو بمحرك ديزل بسعة 2.4 لتر مزود بشاحن توربيني مزدوج مع احتمالية تقديم فئات هجينة تدعم خفض استهلاك الوقود.

وتشير خطط التوسع إلى إمكانية إعادة طرح السيارة في الأسواق الأمريكية تحت اسم “مونتيرو” بحلول عام 2030، إلى جانب تطوير عائلة كاملة من سيارات الطرق الوعرة التي تحمل اسم باجيرو بمقاسات مختلفة.