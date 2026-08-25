محمد علاء قوطة يتأهل لنصف نهائي بطولة العالم للتجديف في أمستردام

نجح المصري محمد علاء قوطة في حجز مقعده بالدور نصف النهائي لمنافسات فردي التجديف المزدوج للرجال وزن خفيف (LM1x)، ضمن بطولة العالم للتجديف المقامة حاليًا في أمستردام 2026.

وحسم قوطة تأهله بعد احتلاله المركز الرابع في التصفية الثانية (Heat 2)، بعدما سجل زمنًا قدره 8:11.68 دقيقة، متفوقًا بفارق ضئيل على الأمريكي الذي جاء خامسًا بزمن 8:11.79 دقيقة.

وجاء ترتيب التصفية كالتالي: اليوناني أولًا بزمن 7:57.81 دقيقة، يليه الأرجنتيني بـ8:03.67، ثم الفنلندي بـ8:11.29، ومحمد قوطة رابعًا، بينما حل الأمريكي في المركز الخامس.

وشهدت التصفية منافسة قوية بين قوطة وعدد من أبطال مدارس التجديف العالمية، قبل أن يحسم اللاعب المصري بطاقة التأهل في الأمتار الأخيرة بفضل فارق التوقيت.

ويخوض محمد علاء قوطة سباق نصف النهائي الثاني (Semifinal 2) غدًا الأربعاء، في تمام الساعة 4:20 عصرًا بتوقيت أمستردام، بحثًا عن مواصلة مشواره والوصول إلى المرحلة النهائية من البطولة.