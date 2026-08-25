لتشغيل تجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيارة برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة، والوقوف ميدانيًا على جاهزيتها وكفاءة تشغيلها ودورها في دعم عمليات المراقبة وإدارة الحركة الجوية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية.

ورافق الدكتور سامح الحفني خلال الجولة المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقباله الكابتن إيهاب محيي، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة والمتخصصين في مجالات المراقبة والملاحة الجوية.

كما اطلع وزير الطيران المدنى على آليات تشغيل المنظومة، وتابع أداء ضباط المراقبة الجوية خلال التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ترتبط بكفاءة الكوادر المتخصصة وقدرتها على توظيف إمكاناتها في إدارة الحركة الجوية.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الطيران المدني بالمستوى المهني الذي أظهره رجال المراقبة الجوية في التعامل مع المنظومة الجديدة ومتابعة الحركة الجوية بكفاءة واحترافية، بما يدعم تأمين المجال الجوي المصري وانسيابية الحركة بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى انتظام التشغيل التجريبي للمنظومة دون تسجيل أي تأخيرات ملحوظة .

كما أشار الحفني إلى الدور الذي يضطلع به رجال معلومات الطيران وقطاع هندسة النظم الملاحية في ضمان دقة وتدفق البيانات وكفاءة الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب جهود مختلف القطاعات بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مؤكدًا أن كفاءة منظومة الملاحة الجوية تستند إلى التكامل بين مختلف التخصصات والقطاعات الداعمة.

وأكد وزير الطيران المدني أن تشغيل الأنظمة الرادارية الحديثة يمثل إحدى ركائز خطة متكاملة للارتقاء بالقدرات الفنية لمنظومة الملاحة الجوية، وتوفير حلول تقنية متطورة تدعم إدارة الحركة الجوية، وتعزز مستويات السلامة والأمان، وترفع القدرة التشغيلية على التعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن التطور المتواصل في أنظمة وقدرات منظومة الملاحة الجوية المصرية يسهم في تعزيز قدرتها على إدارة كثافه الحركة الجوية والتعامل مع المتطلبات التشغيلية، مؤكدا أن الإشادات التي حظيت بها كوادر الملاحة الجوية المصرية من «الإيكاو» و«الـيوروكونترول» و«الإياتا» تعكس ما تتمتع به المنظومة من كوادر مهنية وقدرات فنية متخصصة، لافتًا إلى مواصلة تطوير التقنيات الملاحية وتنمية العنصر البشرى بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل وجاهزية المنظومة وفقا لمتطلبات النمو المستقبلي.