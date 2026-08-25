قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء مولد النبي.. صيغة تفتح لك أبواب السماء فرددها إلى المغرب
الرئيس السيسي: نسأل الله أن يجعل سيرة نبينا الكريم نبراسًا لنا في الرحمة والتسامح والمحبة
دفاع إسماعيل دولار يكشف مفاجأة في واقعة البلطجة وفرض السيطرة بالمقطم
حريق هائل داخل محل ملابس بالمقطم.. والحماية المدنية تحاصر النيران
بسبب المزاح.. القبض على طالب تعدى بالضرب على آخر في دمياط
الرئيس السيسي يهنيء الشعب المصري والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف
الرئاسة الإيرانية: زيارة الوفد الباكستاني إلى طهران كانت مثمرة ونتائجها ستتضح قريبا
تريزيجيه: هذا موقفي من الاعتزال الدولي.. ونصحت صلاح بالانتقال إلى طرابزون
مأساة على طريق الضبعة.. 7 وفيات و8 مصابين في تصادم مينى باص وميكروباص وتريلا جنوب رأس الحكمة
قرينة الرئيس: ذكرى مولد النبي الكريم تمثل فرصة لاستلهام القيم النبيلة من سيرته العطرة
خبير عسكري: القصف الإسرائيلي مستمر.. والمفاوضات لم تُسفر عن انسحاب من الجنوب اللبناني
الذهب يعود للارتفاع ويتخطى حاجز 6600.. ومفاجأة في سعر عيار 18
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لتشغيل تجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة ببرج المراقبة الجوية بمطار القاهرة

وزير الطيران وقيادات شركة المطارات والملاحة
وزير الطيران وقيادات شركة المطارات والملاحة
نورهان خفاجي

قام الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بزيارة برج المراقبة الجوية بمطار القاهرة الدولي، لمتابعة التشغيل التجريبي للأنظمة الرادارية الحديثة، والوقوف ميدانيًا على جاهزيتها وكفاءة تشغيلها ودورها في دعم عمليات المراقبة وإدارة الحركة الجوية.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتطوير البنية التكنولوجية لمنظومة الملاحة الجوية ورفع كفاءة إدارة الحركة بما يواكب النمو المتزايد في الحركة الجوية.

ورافق الدكتور سامح الحفني خلال الجولة المهندس أيمن فوزي عرب، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وكان في استقباله الكابتن إيهاب محيي، رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، وعدد من قيادات الشركة والمتخصصين في مجالات المراقبة والملاحة الجوية.

كما اطلع وزير الطيران المدنى على آليات تشغيل المنظومة، وتابع أداء ضباط المراقبة الجوية خلال التشغيل التجريبي، مؤكدًا أن الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة ترتبط بكفاءة الكوادر المتخصصة وقدرتها على توظيف إمكاناتها في إدارة الحركة الجوية.

وفي هذا السياق، أشاد وزير الطيران المدني بالمستوى المهني الذي أظهره رجال المراقبة الجوية في التعامل مع المنظومة الجديدة ومتابعة الحركة الجوية بكفاءة واحترافية، بما يدعم تأمين المجال الجوي المصري وانسيابية الحركة بمطار القاهرة الدولي، لافتًا إلى انتظام التشغيل التجريبي للمنظومة دون تسجيل أي تأخيرات ملحوظة .

كما أشار الحفني إلى الدور الذي يضطلع به رجال معلومات الطيران وقطاع هندسة النظم الملاحية في ضمان دقة وتدفق البيانات وكفاءة الأنظمة والأجهزة الملاحية، إلى جانب جهود مختلف القطاعات بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، مؤكدًا أن كفاءة منظومة الملاحة الجوية تستند إلى التكامل بين مختلف التخصصات والقطاعات الداعمة.

وأكد وزير الطيران المدني أن تشغيل الأنظمة الرادارية الحديثة يمثل إحدى ركائز خطة متكاملة للارتقاء بالقدرات الفنية لمنظومة الملاحة الجوية، وتوفير حلول تقنية متطورة تدعم إدارة الحركة الجوية، وتعزز مستويات السلامة والأمان، وترفع القدرة التشغيلية على التعامل مع الزيادة المتوقعة في الحركة الجوية.

وأشار الدكتور سامح الحفني إلى أن التطور المتواصل في أنظمة وقدرات منظومة الملاحة الجوية المصرية يسهم في تعزيز قدرتها على إدارة كثافه الحركة الجوية والتعامل مع المتطلبات التشغيلية، مؤكدا  أن الإشادات التي حظيت بها كوادر الملاحة الجوية المصرية من «الإيكاو» و«الـيوروكونترول» و«الإياتا» تعكس ما تتمتع به المنظومة من كوادر  مهنية وقدرات فنية متخصصة، لافتًا إلى مواصلة تطوير التقنيات الملاحية وتنمية العنصر  البشرى بما يضمن استدامة كفاءة التشغيل وجاهزية المنظومة وفقا لمتطلبات النمو المستقبلي.

وزير الطيران وزارة الطيران مطار القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026.. عيار 21 الآن

حالة الطقس

موجات حر استثنائية تضرب البلاد الفترة المقبلة.. تحذير عاجل من مركز المناخ

أسعار الدواجن

هبوط البانيه.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

الصحفية آية ياسر

بعد استغاثة جوزي هيموتـ ني.. الصحفية آية ياسر تطمئن الجميع وتكشف تفاصيل ما حدث

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 25-8-2026

عموتة

عرابي: مش كل اللي لبس قميص الأهلي صانه.. واهدوا على عموتة

دعاء المولد النبوي 2026

دعاء المولد النبوي 2026.. ردد أجمل الأدعية في ذكرى مولد النبي للرزق والفرج

إمام عاشور

اجتماع لحسم التمديد.. إمام عاشور يعود للتدريبات الجماعية للأهلي اليوم

ترشيحاتنا

وزارة الإسكان

وزيرة الإسكان تصدر قرارات إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالي الغربي ومدينة السادات

الدكتور إسلام عزام - رئيس هيئة الرقابة المالية

الرقابة المالية: لا تهاون مع أي مخالفات لقواعد الاستعلام عن صحة بيانات العملاء بالأنشطة غير المصرفية

المهندس كريم بدوي وزير البترول

فتح باب التقدم للدفعة الرابعة من دبلومة إدارة سلامة العمليات بالجامعة الأمريكية

بالصور

بالحجاب.. حلا شيحة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة
بالحجاب..أحدث ظهور للنجمة حلا شيحة

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟
دواء أسبوعي للسكري يتفوق على الأنسولين لدى مراهقين مصابين بالثلاسيميا.. ماذا كشفت الدراسة؟

ناهد السباعي تخطف الأنظار بإطلالة على البحر |شاهد

ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر
ناهد السباعى تخطف الانظار عبى البحر

تنميل أصابع القدمين ليلًا.. أسباب بسيطة وأخرى تحتاج طبيبًا

أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا
أسباب تنميل أصابع القدمين ليلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم نويصر - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: المصريون وسيدنا النبي.. حب لا تحدّه حدود

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أتيليه القاهرة.. المكان الذي يشبهنا!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مشروع الاستيطان الإسرائيلي E1 يهدد آفاق السلام

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : شارع إبراهيم باشا بالكوربة .. ذاكرة تاريخية تستعيد رونقها في الجمهورية الجديدة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثمرات الشورى الأسرية

المزيد