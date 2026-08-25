البابا تواضروس يلقي العظة غدا من كنيسة الملاك ميخائيل بغربال في الإسكندرية

يقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، غداً الأربعاء، من كنيسة الملاك ميخائيل بمنطقة غربال في الإسكندرية، وذلك في إطار برنامج الزيارات والأنشطة الكنسية التي يشارك فيها قداسته خلال فترة وجوده بالإسكندرية في فصل الصيف.

وتأتي زيارة قداسة البابا للكنيسة في سياق حرصه على متابعة أحوال أبناء الكنيسة والمشاركة في الفعاليات والأنشطة الروحية والتعليمية، إلى جانب لقاءات قداسته مع قطاعات مختلفة من أبناء الإسكندرية.

ومن المقرر أن تشهد العظة حضور عدد من أبناء الكنيسة، على أن يتم نقلها عبر القنوات الفضائية المسيحية والمنصات الإعلامية التابعة للكنيسة، كما جرت العادة في العظة الأسبوعية لقداسة البابا.

ويحرص قداسة البابا تواضروس الثاني خلال عظاته الأسبوعية على تناول موضوعات روحية وكنسية ترتبط بالحياة اليومية، وتقدم رسائل إيمانية وتربوية لمختلف فئات أبناء الكنيسة، خاصة الشباب والأسر والخدام.

وتعد عظة الأربعاء من أبرز اللقاءات الأسبوعية التي يحرص قداسة البابا على تقديمها، لما تمثله من مساحة للتعليم الروحي والتواصل المباشر مع أبناء الكنيسة، فضلًا عن إتاحتها لمتابعيها عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية.