الرئيس السوري: تخلصنا من وصمة عار سوداء.. أمريكا ترفع اسم دمشق من القائمة الخاصة للإرهاب

أشاد الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء، بقرار الولايات المتحدة رفع اسم بلاده من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهي خطوة كبيرة لتخفيف العقوبات.

وصمة سوداء

وقال الشرع في خطاب له: "اليوم، تتخلص سوريا من وصمة سوداء وتمحو فصلاً مؤلماً من ماضيها لتنطلق في طريق التنمية وإعادة الإعمار والترميم".

ألغى قرار واشنطن، أمس الاثنين، تصنيفاً استمر لعقود من الزمن وكان مصحوباً بقيود اقتصادية شديدة، ما يمثل خطوة أخرى في تحسين العلاقات بين البلدين في أعقاب رحيل رئيس سوريا السابق بشار الأسد عام 2024، والذي صدر بحقه حكم الإعدام مع مسئولين آخرين.

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تخفيف العقوبات.

وأعرب الشرع عن "شكره الجزيل لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، دونالد ترامب، ولجميع الدول الصديقة والداعمة التي وقفت إلى جانبنا".

تحاول السلطات السورية جذب الاستثمارات لدعم البلاد وإعادة بناء بنيتها التحتية التي تضررت بشدة جراء أكثر من عقد من الحرب الأهلية.

أعلنت الولايات المتحدة في البداية في يوليو عن نيتها شطب سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

بحسب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، فإن خطوة يوم الاثنين منحت سوريا "طريقاً نحو الازدهار".

وقال في بيان له إن هذا الإجراء "يزيل العوائق الرئيسية الأخيرة أمام استثمارات القطاع الخاص في سوريا ويعزز الانتعاش الاقتصادي لسوريا وإعادة دمجها في الاقتصاد العالمي".

وصف وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قرار واشنطن برفع اسم سوريا من قائمة الدول الأعضاء بأنه "إنجاز تاريخي"، وقال إنه يعكس "التزام الدولة السورية الجديدة بالسلام والأمن الدوليين".

وصف وزير المالية محمد برنيه هذه الخطوة بأنها "نجاح للدبلوماسية السورية"، وفقًا لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وقال: "يفتح ذلك باباً رئيسياً طال انتظاره لتعزيز اندماج سوريا في النظام الاقتصادي والمالي العالمي، وجذب الاستثمارات والتقنيات الحديثة، ودعم فرص التنمية".