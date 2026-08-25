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الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة تنظم ورشة تدريبية لتعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم

جانب من الدورة
جانب من الدورة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل تدريبية بعنوان «تعزيز ترصد الأمراض المستهدفة بالتطعيم في المستشفيات الجامعية المختارة»، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وذلك في إطار جهودها للحفاظ على الإنجازات التي حققتها مصر في مكافحة واستئصال الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، وتعزيز كفاءة نظم الترصد الوبائي ورفع كفاءة الكوادر الطبية والفنية، وتدعيم التكامل بين فرق الترصد الوبائي والفرق الطبية بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن مصر حققت إنجازات بارزة في هذا المجال، من أبرزها الحفاظ على خلوها من شلل الأطفال منذ عام 2006، والقضاء على التيتانوس الوليدي عام 2007، والحفاظ على مكتسباتها في التصدي للحصبة والحصبة الألمانية ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية، إلى جانب تحقيق تقدم كبير في مكافحة التهاب الكبد الفيروسي «ب»، مؤكداً أن استدامة هذه الإنجازات تستلزم نظم ترصد قوية وحساسة قادرة على الاكتشاف المبكر والاستجابة السريعة لأي حالات مشتبه بها.

 

إنجازات مصر في مجال الأمراض

من جانبه، قال الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، إن الورشة تتناول موضوعات فنية محورية تشمل دور الترصد الوبائي في الحفاظ على إنجازات مصر في مجال الأمراض التي يمكن الوقاية منها بالتطعيم، ودور المستشفيات الجامعية في الاكتشاف المبكر للحالات والإبلاغ عنها، وتعزيز ترصد نقص المناعة الأولي دعماً لاستئصال شلل الأطفال، وترصد متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية دعماً للحفاظ على إنجازات مصر في التخلص من الحصبة والحصبة الألمانية، مع تدريب المشاركين على التعرف على الحالات المشتبه بها وإجراءات التحقيق والإبلاغ والمتابعة وتطبيق أدوات الترصد، إلى جانب التدريب العملي على جمع العينات وحفظها ونقلها وضمان جودة البيانات وتعزيز التنسيق بين الفرق الإكلينيكية وفرق الترصد.

وأكد أهمية الشراكة المستمرة بين وزارة الصحة والسكان والمؤسسات الجامعية ومنظمة الصحة العالمية لضمان سرعة اكتشاف الحالات والتعامل معها وفق المعايير والإرشادات الوطنية والدولية، مشيراً إلى أن مخرجات الورشة ستسهم في توحيد ممارسات ترصد نقص المناعة الأولي ومتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية بالمستشفيات الجامعية المختارة، وتحسين جودة الإبلاغ والبيانات، وتعزيز التعاون بين الفرق الطبية وفرق الترصد، ودعم الاكتشاف المبكر للحالات ذات الأهمية الوبائية، بما يعزز قدرة منظومة الصحة العامة على حماية المجتمع والحفاظ على مكتسبات البرنامج الموسع للتطعيمات.

وزارة الصحة مكتسبات مصر التطعيمات الأمراض وزارة الصحة والسكان منظمة الصحة العالمية الكوادر الطبية

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