نقابة العلاج الطبيعي: وزارة الصحة تستحق الإشادة في مواجهة الدخلاء

وجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعي، برئاسة الدكتور سامي سعد النقيب العام، الشكر والتقدير إلى الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص بوزارة الصحة والسكان، لما تبذله الإدارة وفريق عملها في مختلف المحافظات من جهود لضبط سوق العمل الطبي ومواجهة الممارسات العشوائية والمخالفات.

وأكدت النقابة، أن حماية المرضى تمثل مسؤولية مجتمعية وتنفيذية، مشيرة إلى أن ما يقوم به الدكتور هشام زكي وفريق العمل يستحق التقدير، في إطار الجهود المبذولة لمواجهة النصابين والمحتالين والدخلاء على المهنة.

مواجهة الدخلاء على المهنة

وأشارت النقابة، في خطاب موجه إلى رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، إلى أهمية هذه الجهود في التصدي لبعض خريجي كليات التربية الرياضية، قسم علوم الصحة الرياضية، الذين يقومون بفتح مراكز لاستقبال المرضى والكشف عن عوراتهم، بما يمثل مخالفة للقواعد المنظمة لممارسة المهنة.

كما أعربت النقابة عن ثقتها في استمرار التعاون مع الإدارة المركزية للمؤسسات غير الحكومية والتراخيص، مؤكدة دعمها للجهود المبذولة في مواجهة المخالفين والخارجين عن القانون.

ووجهت النقابة الشكر إلى الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق النقابة العامة للعلاج الطبيعي، على متابعته ملف المخالفين واهتمامه المستمر بملاحقتهم والكشف عن الخارجين عن القانون.