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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

"عاش اللى قال ورايات النصر".. أغاني وطنية عبرت عن فرحت انتصارات أكتوبر

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر
أحمد إبراهيم

يعد نصر أكتوبر واحد من أهم المناسبات الوطنية، التي قدم فيها العديد من الاغاني الوطنية التي تطل عالقة في الوجدان، وفي السطور التالية نرصد كواليس عدد من الاغاني التي جسدت وعبرت عن انشودة ملحمة عظيمة 

عاش اللي قال

بعد حرب أكتوبر المجيدة كان العندليب عبد الحليم حافظ يُطالع الصحف في الصباح كعادته، فوقعت عيناه على مقال للكاتب الصحفي الكبير الراحل محمد حسنين هيكل، فتأثر به العندليب كثيرًا، فقرر أن يغني أغنية «عاش اللي قال»، التي كتبها الشاعر: محمد حمزة، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي.

وعلى الرغم من مرض العندليب، قرر أن يغني أغنية أخرى إلى سيناء، فتواصل هاتفيًا مع صديقه الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الذي كتب له كلمات أغنية «صباح الخير يا سينا»، ولحنها كمال الطويل. 

رايات النصر

 أغنية رايات النصر واحدة من أبرز الأغاني الوطنية التي قدمت، ، وهذة الغنوة تمت كتابتها قبل عام من العبور، وبالتحديد عام 1972، لتكون أغنية فيلم «العصفور» للمخرج الراحل يوسف شاهين، والتي ظلت محفوظة في الأدراج حتى اندلاع الحرب، فقام يوسف شاهين بإهدائها للإذاعة بعد العبور، وهي من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل، وألحان إسماعيل الملحن، وغناء: كورال. 

أم البطل

وتعد أغنية "أم البطل" ذات طابع خاص بين الأغاني الوطنية التي رصدت انتصار أكتوبر 1973، إذ سارعت الفنانة شريفة فاضل بالتواصل مع صديقتها الشاعرة نبيلة قنديل لكتابة كلمات أغنية تتناسب مع أم فقدت ابنها في الحرب، وهو ما مرت به شريفة فاضل بالفعل.

سمينا وعدينا

وهي الأغنية الوحيدة التي تؤرخ أن حرب أكتوبر 1973 وقعت في شهر رمضان المبارك، فتقول كلمات الأغنية: «سمينا وعدينا وايد المولى ساعدتنا .. جمعنا كل قوتنا وساندتنا عروبتنا .. وسمّينا وعدّينا وإيد المولى ساعدتنا .. سمّينا وعدّينا شقينا طريق النصر .. وإيد المولى ساعدتنا رجّعنا ابتسامة مصر .. خيوط الفجر بتنوّر و كل الشعب بيكّبر .. و فى رمضان و بالإيمان أراضينا بتتحرّر».

الأغنية من كلمات الشاعرة عليه الجعّار، ومن ألحان عبد العظيم محمد، وغنتها المطربة شهرزاد.

حرب أكتوبر سمينا وعدينا عاش اللي قال رايات النصر

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