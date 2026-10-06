نادية الجندي: جسمي بيقشعر لما أفتكر لحظات انتصار أكتوبر

أكدت الفنانة نادية الجندي، بطلة فيلم «مهمة في تل أبيب»، أن انتصار السادس من أكتوبر يمثل ذكرى خالدة في وجدان الشعب المصري والعربي، مشيرة إلى أن تجربتها الفنية في الفيلم جاءت بدافع إحساسها الوطني ورغبتها في توثيق تلك اللحظات التاريخية للأجيال الجديدة.

وقالت نادية الجندي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية «نهال طايل» في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة «صدى البلد 2»: «دايما كده يا رب في انتصارات، ومن انتصار لانتصار، ربنا يحفظ مصر ويحفظ كل الدول العربية يا رب ونعيش في انتصارات على طول».

نادية الجندي : الفيلم ذكرياته جميلة

وأضافت نادية الجندي: «لما بتذكر الفيلم برجع بالذكريات، دي أيام جميلة عاشت في ذاكرتي ووجداني ووجدان كل الشعب المصري والعربي، وده انتصار من عند ربنا في رمضان في أيام مفترجة، وانتصار أسطوري ما كانش طبيعي، انتصار يعيش في وجدان كل الأجيال.

وتابعت: "أنا عشت اللحظة دي، عشتها بكل كياني.. وعشان كده قررت إني أنا أعمل فيلم 'مهمة في تل أبيب'، وتناول القضية الفلسطينية، وكفاح جيشنا العظيم اللي اخترق الساتر الترابي بعظمة وبعبقرية، الساتر الذي لا يقهر، خط بارليف، أنا بتكلم دلوقتي وجسمي بيقشعر، لأن أنا اللحظات دي ما زالت في وجداني».

وأوضحت نادية الجندي: «الفن هو مرآة الشعب، مرآة للواقع، والسينما والفن لازم يخدم ويؤرخ اللحظات التاريخية. لازم اللحظات دي نؤرخها عشان أجيالنا، وعشان أجيالنا الجديدة تشوف قد إيه جيشنا العظيم انتصر، وقد إيه الدولة صمدت السنين دي كلها، فلازم الحاجات دي تؤرخ».

وتابعت نادية الجندي: «الفن بالنسبة لي رسالة، أنا لما عملت الفيلم ده، عملته بإحساسي ومن قلبي، وحقق نجاح كبير جدًا؛ لأنه كان واقعي جدًا، وأنا فخورة إن كل حرب وكل تاريخ 6 أكتوبر بيعرضوا لي هذا العمل، يعني أنا حاسة بفخر إني أنا قدرت أقدم شيء، ولو بسيط لبلدي من خلال الحاجة الوحيدة اللي أنا أملكها، اللي هو فني».