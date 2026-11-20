أثارت الفنانة ندى بسيوني حالة من الجدل بعد انتقادها ارتفاع أسعار السلع الغذائية وتفاوت أسعار المنتجات من مكان لآخر، معربة عن استيائها من المبالغة في الأسعار وما وصفته بجشع بعض التجار، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها المواطنون.

وكشفت ندى بسيوني، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موقف دفعها إلى إعادة النظر في أماكن شراء احتياجاتها اليومية، بعدما طلبت من السيدة التي تساعدها في شؤون المنزل شراء بعض المستلزمات أثناء عودتها، لتكتشف أن الأسعار التي اشترت بها أقل بكثير من المبالغ التي تدفعها في أحد فروع سلاسل المتاجر الكبرى.

وأوضحت أنها فوجئت بأسعار عدد من المنتجات، مشيرة إلى أن كيلو الكبدة والقوانص يتراوح سعره بين 80 و90 جنيهًا في السوق الشعبي، بينما اشترت طبقًا يزن 500 جرام مقابل 110 جنيهات، كما اكتشفت أن البطاطس التي اشترتها السيدة بسعر 25 جنيهًا، كانت تدفع فيها 40 جنيهًا.

وأضافت أن الفروق امتدت إلى عدد من السلع الأخرى، من بينها الطماطم والخيار والجزر والفراخ ومسحوق الغسيل، متسائلة عن أسباب بيع المنتجات نفسها بأسعار متفاوتة تصل إلى الضعف والضعفين.

وانتقدت الفنانة ما وصفته بجشع بعض التجار، قائلة: «هي التجارة بقت إنك تضيف ضعف وضعفين على سعر المنتجات؟ هي دي اسمها مكسب حلال؟»، مشيرة إلى أن المواطنين يعانون بالفعل من أعباء المصروفات اليومية والتعليم والمدارس، ولا يحتاجون إلى مزيد من الضغوط عند شراء احتياجاتهم الأساسية.

وتطرقت ندى بسيوني إلى تجربتها مع شراء الخبز، موضحة أنها اشترت كيسًا يحتوي على 5 أرغفة بلدي صغيرة مقابل 25 جنيهًا، قبل أن يفاجئها أحد زملائها بإحضار نحو 30 رغيفًا طازجًا من أحد الأفران البلدية مقابل 30 جنيهًا فقط، وهو ما زاد من دهشتها بشأن تفاوت الأسعار وجودة المنتجات.

واختتمت ندى بسيوني حديثها بالتأكيد على أن الخير لا يزال موجودًا في الأسواق الشعبية، داعية إلى الابتعاد عن المبالغة في الأسعار ومراعاة ظروف المواطنين، ومشددة على أن هناك حسابًا أمام الله على ما يفعله التجار بالناس.