فتحت الإدارة الأمريكية للسلامة المرورية على الطرق السريعة في الولايات المتحدة (NHTSA) مراجعة فنية أولية تشمل نحو 80,418 سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من طراز «هيونداي باليسيد» موديل عام 2020، وذلك عقب تلقي التماس يفيد بوجود عطل في نظام إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي قد يعيق رؤية السائق أثناء القيادة.

وتحمل هذه المراجعة الرقم المرجعي (DP26013) لدى مكتب التحقيق في العيوب (ODI)، وتهدف إلى تقييم ما إذا كان الخلل المبلغ عنه يمثل تهديدًا حقيقيًا للسلامة العامة يستدعي فتح تحقيق أوسع أو إصدار استدعاء رسمي.

تفاصيل العطل الفني في «هيونداي باليسيد» وتأثيره على الرؤية

تتركز المشكلة في احتمالية تعرض بكرة ومحور ضاغط مكيف الهواء (A/C Compressor Pulley) للتلف؛ مما يؤدي إلى توقف الضاغط عن العمل بالكفاءة المطلوبة وفشل نظام التهوية في إزالة التكثف والضباب المتراكم على الزجاج الأمامي.

ويشكل تراكم الضباب على الزجاج الأمامي خطرًا مباشرًا خلال القيادة في الأجواء الرطبة أو الممطرة أو في الصباح الباكر، حيث يحجب الرؤية الواضحة للطريق ويزيد من صعوبة رصد المركبات الأخرى والمشاة والعوائق المرورية.

موقف «هيونداي» والخطوات المقبلة للجهات الرقابية

سجلت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية حتى الآن 4 بلاغات فقط تتعلق بهذه المشكلة عبر قاعدة بياناتها، بينما أكدت شركة «هيونداي» عدم تسجيل أي حالات مماثلة لديها أو وقوع حوادث تصادم أو إصابات مرتبطة بهذا العطل.

ولا يفرض هذا الإجراء التنظيمي أي التزامات إصلاح فورية على الصانع الكوري في المرحلة الراهنة، إذ ستعكف الجهات الرقابية على دراسة البيانات الفنية لتحديد ما إذا كانت ستصعّد القضية إلى تحقيق هندسي موسع أو ستغلق الملف لعدم ثبوت وجود عيب تصنيعي ممنهج.