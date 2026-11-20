أصدرت إدارة المركبات الآلية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية (DMV) قرارًا بتعليق تشغيل واختبار سيارات الأجرة ذاتية القيادة (التاكسي الآلي) التابعة لشركة «وايمو» على الطرق السريعة بالولاية، وذلك في أعقاب سلسلة من الحوادث المرورية التي أثارت مخاوف تتعلق بالسلامة العامة.

ودخل هذا الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 11 نوفمبر 2026، على أن يستمر ساريًا حتى تثبت الشركة معالجة جميع أوجه القصور التقنية في مركباتها، في حين تستمر خدمات نقل الركاب الخاصة بالشركة بشكل طبيعي داخل شوارع المدن.

تفاصيل الحوادث المرورية التي دفعت كاليفورنيا لحظر سيارات «وايمو»

استند قرار السلطات في كاليفورنيا إلى واقعتين بارزتين وُصفتا بأنهما تشكلان خطرًا وشيكًا على السلامة العامة؛ حيث تمثلت الأولى في اقتحام 3 مركبات ذاتية القيادة تابعة لـ «وايمو» منطقة أعمال إنشاءات نشطة ومغلقة على الطريق السريع (U.S. Route 101) جنوب سان فرانسيسكو؛ مِمَّا عرّض العمال والمعدات للخطر.

أما الواقعة الثانية فحدثت في 6 نوفمبر 2026، عندما رُصدت سيارة «وايمو» مسرعة وتحاول تجاوز سيارتي شرطة تابعتين لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا (CHP) أثناء قيامهما بإبطاء حركة المرور بأضواء تحذيرية لتأمين شاحنة صيانة بطيئة على الطريق السريع.

توسيع التعليق ليشمل المدن الأمريكية واستمرار الخدمة داخل المدن

عقب قرار كاليفورنيا، أعلنت «وايمو» — المملوكة لشركة «ألفابت» — عن تعليق رحلاتها ذاتية القيادة على الطرق السريعة مؤقتًا في جميع أسواقها التشغيلية الأخرى بالولايات المتحدة، والتي تشمل فينيكس وأوستن وميامي، لإجراء تقييم شامل لأداء أنظمتها.

وأكدت الشركة أنها لم تسجل أي إصابات أو تصادمات جراء هذه الوقائع، مشيرةً إلى أنها تتعاون حاليًا مع مسؤولي إدارة المركبات الآلية في كاليفورنيا والجهات الرقابية لإدخال التعديلات البرمجية اللازمة واستئناف الخدمة على الطرق السريعة في أقرب وقت، بينما تواصل أساطيلها تقديم أكثر من 500 ألف رحلة أسبوعيًا داخل شوارع المدن.