في إطار جهود الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتعزيز الشراكات مع المؤسسات الطبية، وتطوير آليات تقديم الخدمات الصحية والتأمينية، أجرى وفد من الهيئة ، جولة ميدانية بمحافظة بورسعيد، شهدت توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة بورسعيد لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، والافتتاح التجريبي لمقر مؤقت لخدمات المنظومة وسداد الاشتراكات بحي المناخ، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وذلك في إطار جهود التنسيق المشترك لتيسير حصول المواطنين على الخدمات وتقليل التكدس بمنافذ تقديمها.

وضم وفد الهيئة اللواء محمد مدحت، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأفرع، والدكتور أحمد بركات، رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، والدكتورة هبة عاطف، رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، والدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة لقطاع مدن القناة وسيناء، و كريم شهاب، مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاتصال، إلى جانب الدكتورة سحر الجيار، مدير فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد.

كما شهد اللقاء حضور الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وأعضاء مجلس النواب: عادل اللمعي، و أحمد فرغلي، وحسن عمار، والدكتورة أمل عصفور، والدكتورة مروة حلاوة، وعضو مجلس الشيوخ أحمد جوهر، إلى جانب الدكتور إسماعيل الحفناوي، رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، والدكتورة سالي أنسي، مدير عام فرع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ببورسعيد، وعدد من قيادات الهيئة والجامعة والجهات المعنية.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وخلال اللقاء، استعرض الوفد ، مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، والجهود المبذولة لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، معربًا عن تقديره للتعاون المستمر من المحافظة ودعمها لجهود الهيئة في تنفيذ أهداف المنظومة والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والتأمينية المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، حرص المحافظة على استمرار التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى أن تخصيص وتجهيز المقر المؤقت بحي المناخ جاء استجابة لشكاوى المواطنين ورصد التكدس بمقر الهيئة الرئيسي خلال إحدى جولاته الميدانية، وما ترتب عليه من طول فترات الانتظار أثناء إنهاء الإجراءات.

وأوضح أن المحافظة تحركت بالتنسيق مع الهيئة لتوفير المقر وتجهيزه ورفع كفاءته، بما يسهم في تخفيف الازدحام وتسريع تقديم الخدمات، مشددًا على أهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، واستمرار دعم المحافظة لجهود الهيئة وتذليل أي معوقات تواجه المنتفعين.

وفي سياق متصل، أكد الحضور من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ أهمية منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتطوير الرعاية الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مشددين على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لدعم المنظومة، وتعزيز قدرتها على توفير خدمات طبية وتأمينية متميزة للمواطنين، بما يحقق تطلعات أهالي بورسعيد في الحصول على رعاية صحية متكاملة.

وفي إطار تعزيز شبكة مقدمي الخدمات الصحية بالمنظومة، تمت مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وجامعة بورسعيد لتقديم الخدمات الطبية للمستفيدين، ووقع البروتوكول عن الهيئة المدير التنفيذي، وعن الجامعة الأستاذ الدكتورشريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد.

ويأتي التعاون للاستفادة من الإمكانات الطبية والبشرية والعلمية للمستشفى الجامعي، وتوسيع نطاق إتاحة الخدمات العلاجية للمستفيدين، بما يدعم تكامل الخدمات الصحية بمحافظة بورسعيد والمناطق المحيطة بها. ويأتي هذا التعاقد ضمن شبكة المستشفيات الجامعية المتعاقدة مع منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي يبلغ إجماليها 23 مستشفى جامعيًا، بما يعكس أهمية الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والطبية في تعزيز قدرات تقديم الرعاية الصحية المتخصصة.

ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور شريف صالح، رئيس جامعة بورسعيد، أهمية التعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل في دعم منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، مشيرًا إلى أن البروتوكول يتيح الاستفادة من الإمكانات الطبية والعلمية لمستشفى جامعة بورسعيد، وما تضمه من تخصصات وتجهيزات وكوادر طبية مؤهلة، بما يعزز تكامل الخدمات الصحية ويوسع نطاق إتاحتها للمستفيدين. وأعرب عن تطلع الجامعة إلى مواصلة التعاون مع الهيئة وتقديم خدمات طبية متخصصة تسهم في الارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وتضم مستشفى جامعة بورسعيد 540 سريرًا، و16 غرفة عمليات، وعيادات خارجية بمختلف التخصصات الطبية، إلى جانب وحدات الرعاية المركزة والمتوسطة، ورعاية الأطفال وحديثي الولادة، والغسيل الكلوي، والمناظير، والمعامل، والأشعة والتصوير الطبي، فضلًا عن خدمات قياسات وقسطرة القلب وقسطرة المخ، والعلاج الطبيعي والتأهيل، بما يوفر إمكانات طبية متنوعة لتقديم خدمات علاجية متخصصة للمستفيدين.

وعقب توقيع البروتوكول، أجرى وفد الهيئة والمحافظ جولة تفقدية بالمستشفى الجامعي، شملت عددًا من الأقسام والوحدات الطبية، للاطلاع على الإمكانات والتجهيزات المتاحة، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة، وبحث سبل تعزيز الاستفادة من قدرات المستشفى في دعم الرعاية الطبية المتخصصة للمستفيدين بالمنظومة.

كما توجه الوفد إلى فرع الهيئة بمحافظة بورسعيد، حيث التقى العاملين بالفرع، وتابع سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمستفيدين، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن تطوير الأداء وتيسير الإجراءات، مؤكدًا أهمية رفع كفاءة التشغيل، وتحسين تجربة المواطنين، وسرعة التعامل مع استفساراتهم وشكاواهم.

وشهد الوفد ومحافظ بورسعيد الافتتاح التجريبي للمقر المؤقت الجديد لخدمات منظومة التأمين الصحي الشامل وسداد الاشتراكات بحي المناخ، والذي خصصته المحافظة وجهزته ورفعت كفاءته، استجابة لشكاوى المواطنين من التكدس بالمقر الرئيسي للهيئة، وبهدف توفير منفذ إضافي ييسر حصول المنتفعين على الخدمات ويقلل فترات الانتظار.

ويقدم المقر الجديد حزمة من خدمات شئون المستفيدين، تشمل تسجيل المستفيدين وتحديث بياناتهم، وتسليم الكروت التأمينية، وإصدار إفادات التغطية التأمينية، واحتساب الاشتراكات وتحصيلها وفقًا للقواعد المنظمة، إلى جانب استقبال الشكاوى والاستفسارات ومتابعتها، بطاقة استيعابية تقديرية تصل إلى 500 مستفيد يوميًا، خلال ساعات العمل من الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

وأكدت هيئة التامين الصحي الشامل ، أن التوسع في الشراكات مع المؤسسات الطبية وتعزيز شبكة مقدمي الخدمات الصحية، إلى جانب التوسع في منافذ خدمات شئون المستفيدين، يمثل محاور رئيسية في خطة الهيئة لتطوير المنظومة، وتحسين جودة الخدمات، وتيسير حصول المواطنين عليها، بما يضمن إتاحة خدمات صحية وتأمينية متكاملة وأكثر سهولة وانتظامًا.

وتؤكد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل استمرار جهودها لتعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات بمحافظات تطبيق المنظومة، وتطوير آليات تقديم الخدمات والتوسع في نقاط إتاحتها، بما يدعم تحقيق أهداف التغطية الصحية الشاملة، ويضمن توفير رعاية صحية مستدامة لجميع المستفيدين.