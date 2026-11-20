طمأن الفنان تامر هجرس جمهوره على حالته الصحية، عقب خضوعه لعملية جراحية في ألمانيا.

وقال تامر هجرس، في تصريحات تلفزيونية، إن العملية الجراحية تكللت بالنجاح، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يلتقي بالأطباء خلال الساعات المقبلة للاطمئنان على حالته الصحية ومتابعة تطورات التعافي.

وفي سياق آخر، تعاقد تامر هجرس على المشاركة في فيلم «عيلة دياب ع الباب»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد سعد، وذلك بعد نجاحه في السينما من خلال فيلم «جوازة توكسيك»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا في دور العرض، وحظي بإشادات من الجمهور ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف تامر هجرس عن تفاصيل شخصيته في الفيلم الجديد، مؤكدًا أنه يجسد دورًا كوميديًا مختلفًا لم يقدمه من قبل، مشيرًا إلى أن الشخصية تتضمن العديد من التفاصيل، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة فيلم «عيلة دياب ع الباب» إلى جانب محمد سعد، كل من غادة عادل، وهيدي كرم، ودنيا سامي، ونور إيهاب، وتوانا ابنة الفنانة رانيا منصور، ومن المقرر التعاقد مع عدد آخر من الفنانين خلال الفترة المقبلة، والعمل من تأليف ورشة كتابة «فايف برودكشن»، وإخراج وائل إحسان.

آخر أعمال تامر هجرس

وكان آخر أعمال الفنان تامر هجرس السينمائية فيلم «جوازة توكسيك»، الذي شارك في بطولته إلى جانب ليلى علوي، وبيومي فؤاد، ومحمد أنور، وملك قورة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب تجمع بين كريم، الذي يجسد شخصيته محمد أنور، وفريدة، التي تقدم دورها ملك قورة، حيث يسعى كريم للزواج منها، إلا أن علاقتهما تواجه العديد من الأزمات بسبب تدخل أسرة كريم، التي تضم ليلى علوي في دور والدته، وبيومي فؤاد في دور والده.