وجهت الإعلامية سالي عبد السلام رسالة إلى متابعيها بشأن الالتزام بالصلاة، داعية إلى عدم ترك الصلاة بسبب الوقوع في الذنوب أو المعاصي، ومؤكدة أهمية تشجيع الآخرين على الطاعة بدلًا من إحباطهم أو الحكم عليهم.

وقالت سالي عبد السلام في فيديو عبر حسابها على إنستجرام: «حطي مكياج وكوني متوضية قبلها وصلي، أحسن من اللي ما بيصليش يا جماعة مليون مرة، لو خليت حد يوقف الصلاة بسببك عشان بيعمل معصية أو ذنب دي كبيرة».

وأضافت: «أوعي أي حاجة توقفك عن صلاتك، الصلاة تشدك وتخليك قلبك سليم لو صحيحة، وربنا غفور رحيم».

وعلقت على الفيديو، قائلة: «الصلاة...الا مكالمتك مع ربنا وصلتك بيه، 5 calls per day.. keeps all negativity away، يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك...اوعى أي حاجة توقفك عن صلاتك».

تابعت: «نفسى نشجع بعض على الطاعة ونبطل نزايد ونحبط بعض.. لو خليت حد يوقف الصلاة بسببك عشان بيعمل معصية أو ذنب دى كبيرة !، والله مفيهاش هزار وخفة دم أو إنك الأقوى وكسبت».

واختتمت: «الصلاة تشدك وتخليك قلبك سليم لو صحيحة..ربنا غفور رحيم، بس فى من عباده صعبين أوى ربنا يبعدهم عنا، اللهم أبعد عنا الشيطان وأعوانه».