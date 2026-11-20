شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية استقرار خلال تعاملات اليوم الجمعة 20 نوفمبر 2026، داخل البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وسط متابعة مستمرة لتحركات سوق الصرف والتغيرات التي تشهدها أسعار العملات مقابل الجنيه المصري.

سعر الدولار اليوم

وتختلف أسعار العملات بين سعري الشراء والبيع، وفقا لآخر التحديثات المعلنة من البنكين، سواء بالنسبة لأسعار تداول النقد الأجنبي (البنكنوت) أو أسعار التحويلات المصرفية.

سعر الدولار والعملات الأجنبية في البنك الأهلي المصري

جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية في البنك الأهلي المصري وفقا لآخر تحديث كالتالي.

الدولار الأمريكي: 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

اليورو: 58.9104 جنيه للشراء و59.3109 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 70.5516 جنيه للشراء و70.9683 جنيه للبيع.

الدولار الكندي: 37.4521 جنيه للشراء و37.6713 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 63.6482 جنيه للشراء و63.9938 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



الين الياباني (100 ين): 33.6189 جنيه للشراء و33.8209 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 35.827 جنيه للشراء و36.2006 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 169.0615 جنيه للشراء و174.3648 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.2531 جنيه للشراء و14.3604 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.6253 جنيه للشراء و14.6697 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 140.3733 جنيه للشراء و142.8723 جنيه للبيع.

الريال العماني: 137.572 جنيه للشراء و139.9221 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.6472 جنيه للشراء و14.7791 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 74.9669 جنيه للشراء و76.0876 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم

أما أسعار التحويلات المصرفية في البنك الأهلي المصري، فسجلت العملات التالية.

الكرون الدنماركي: 7.8815 جنيه للشراء و7.9349 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 5.5223 جنيه للشراء و5.5726 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: 5.2747 جنيه للشراء و5.3205 جنيه للبيع.

اليوان الصيني: 8.0645 جنيه للشراء و8.0826 جنيه للبيع.

سعر الدولار والعملات في بنك مصر

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والعربية في بنك مصر مستويات متقاربة مع البنك الأهلي المصري، وجاءت وفقا لآخر تحديث كالتالي.

الدولار الأمريكي: 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع.

اليورو: 58.9104 جنيه للشراء و59.3109 جنيه للبيع.

الجنيه الإسترليني: 70.5516 جنيه للشراء و70.9683 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي: 14.6254 جنيه للشراء و14.6697 جنيه للبيع.

الدولار الأسترالي: 35.827 جنيه للشراء و36.2006 جنيه للبيع.

الدينار البحريني: 140.5531 جنيه للشراء و142.8723 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم



الدولار الكندي: 37.4521 جنيه للشراء و37.6713 جنيه للبيع.

الفرنك السويسري: 63.6482 جنيه للشراء و63.9938 جنيه للبيع.

الدينار الأردني: 75.3609 جنيه للشراء و76.0876 جنيه للبيع.

الين الياباني (100 ين): 33.6168 جنيه للشراء و33.8209 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي: 170.6984 جنيه للشراء و174.5343 جنيه للبيع.

الريال العماني: 137.7517 جنيه للشراء و139.9184 جنيه للبيع.

الريال القطري: 13.933 جنيه للشراء و14.7812 جنيه للبيع.

الريال السعودي: 14.2531 جنيه للشراء و14.3527 جنيه للبيع.

وبالنسبة لأسعار التحويلات في بنك مصر، سجلت العملات التالية.

اليوان الصيني: 8.06014 جنيه للشراء و8.082884 جنيه للبيع.

الكرون الدنماركي: 7.881506 جنيه للشراء و7.934895 جنيه للبيع.

الروبية الهندية: 0.575019 جنيه للشراء و0.57819 جنيه للبيع.

الكرون النرويجي: 5.522348 جنيه للشراء و5.572624 جنيه للبيع.

الكرون السويدي: 5.274671 جنيه للشراء و5.320546 جنيه للبيع.