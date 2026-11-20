أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم، تشهد ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم في مصر

وشهد الطقس صباحا، شبورة مائية من (4 إلى 9 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المناطق. وتصل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غداً فى القاهرة الكبرى 29درجة.

وتوجد فرص ضعيفة لتكوّن بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم في مصر

وحول درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة، بمختلف الأنحاء، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 28 - 29 | الصغرى 16 - 17

السواحل الشمالية: العظمى 28 - 29 | الصغرى 15 - 17

شمال الصعيد: العظمى 29 - 30 | الصغرى 13 - 14

جنوب الصعيد: العظمى 30 - 31 | الصغرى 15 - 16

وتهيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالمواطنين اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، ومتابعة التحديثات المستمرة الصادرة عنها.