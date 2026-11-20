أعلنت السلطات البولندية إغلاق مطار جيشوف بسبب عمليات للطيران العسكري.

وأصدر المركز الحكومي للأمن البولندي تحذيراً لسكان المنطقة من تهديد هجوم جوي حيث تم توجيه السكان للعثور على مكان آمن والامتثال لتعليمات السلطات.

فيما أعلن الجيش البولندي أن طائرات تم إقلاعها وكذا تفعيل نظام الدفاع الجوي لحماية المجال الجوي، خاصة في المناطق المجاورة لأوكرانيا.

كما أعلنت وكالة الملاحة الجوية البولندية عن تعليق عمليات الرحلات الجوية في مطار ريزوف بسبب نشاط طائرات عسكرية.

وتم اتخاذ هذه الإجراءات على خلفية هجوم روسي واسع النطاق على أوكرانيا.

وكان نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع البولندي فواديسواف كوسينياك-كاميش قد قال في وقت لاحق ؛ أن الأجهزة الأمنية البولندية كانت على علم باستفزاز تخريبي روسي كان يُخطط لتنفيذه بالقرب من الحدود مع مقاطعة كالينينغراد الروسية، واتخذت الإجراءات اللازمة لإحباطه.

وجاء تصريح الوزير خلال زيارة إلى مدينة ياروسواف، رداً على تقرير نشرته صحيفة RP بشأن عملية سرية وقائية وردعية نُفذت عند نهاية أكتوبر وبداية نوفمبر، بمشاركة أجهزة الاستخبارات والشرطة ووحدات النخبة في الجيش البولندي.

وأوضح كوسينياك-كاميش أن روسيا تكثف أنشطتها التي تستهدف أمن الدول الأوروبية، مشيراً إلى انتهاكات المجال الجوي ومحاولات تفجير القطارات وعمليات الحرق العمد والتخريب ضد منشآت الصناعات العسكرية والهجمات في الفضاء الإلكتروني، محذراً من أن مثل هذه الاستفزازات قد تستهدف بولندا ودول البلطيق أيضاً.

