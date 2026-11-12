بولندا تعلن إحباط هجوم إلكتروني أجنبي استهدف منصة الخدمات الحكومية

أعلن وزير الشؤون الرقمية البولندي كريستوف جاوكوفسكي، اليوم الخميس، إحباط هجوم إلكتروني مصدره خارج البلاد استهدف منصة الخدمات الحكومية الإلكترونية (ePUAP)، مشيرا إلى أن الهجوم كان جزءا من مخطط أوسع يستهدف شل عمل الإدارة العامة في بولندا خلال شهر ديسمبر المقبل.

وقال جاوكوفسكي، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية البولندية، إن الهجوم الإلكتروني على المنصة جرى التصدي له، وإن السلطات تأكدت من انطلاقه من خارج البلاد، مضيفا أن المؤشرات المتوافرة تكشف أن المخطط كان أوسع نطاقا، وأن الهدف منه كان تعطيل عمل الإدارة الحكومية في ديسمبر.

وأوضح الوزير أن تحليل سجلات النظام أظهر أن الجهات المسؤولة عن الهجوم نفذت أنشطة تحضيرية تمهيدا لعملية منسقة تستهدف عمل الإدارة العامة في وقت لاحق، بهدف إحداث أزمة إدارية تعرقل أداء الموظفين الحكوميين خلال شهر ديسمبر، الذي وصفه بأنه شهر بالغ الصعوبة.

وامتنع الوزير عن الكشف عن هوية المسؤولين عنه أو تحديد الدولة التي انطلقت منها العملية.