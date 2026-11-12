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دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير| أسعار العملات العربية ثابتة في البنوك.. الريال السعودي والدينار الكويتي أبرزها

سعر العملات العربية
سعر العملات العربية
محمد يحيي

استقر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026 على مستوى البنوك المصرية.

سعر العملات العربية

وبلغ سعر العملات العربية في مواجهة الجنيه ثباتا دون تغيير بالتزامن مع إجازة البنوك.

العملات العربية

سعر الريال السعودي

وصل سعر الريال السعودي 14.21 جنيه للشراء و 14.25 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي 

بلغ سعر الدينار الكويتي 172.89 جنيه للشراء و 173.4 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وصل سعر الدرهم الإماراتي 14.52 جنيه للشراء و 14.56 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم

سعر الدينار البحريني

وسجل سعر الدينار البحريني 141.47 جنيه للشراء و 141.92 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني

وبلغ سعر الريال العماني 138.59 جنيه للشراء و 138.97 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا

سعر الريال القطري

وسجل سعر الريال القطري 14.62 جنيه للشراء و 14.69 جنيه للبيع .

سعر الدينار الأردني

وبلغ سعر الدينار الأردني 75.16 جنيه للشراء و 75.57 جنيه للبيع.

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