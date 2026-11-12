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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

دون تغيير.. تفاصيل سعر الذهب في السعودية الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر الذهب في السعودية استقرارا مع منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 12-11-2026 على مستوى محلات الصاغة.

الذهب ثابت في السعودية

بلغ سعر الذهب في المملكة، درجات مستقرة دون تغيير بمختلف الأعيرة الذهبية دون تحريك.

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له داخل محلات الصاغة السعودية نحو 408 ريالات سعودية.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 466.75 ريال سعودي للشراء و462.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو  428 ريالا سعوديا للشراء و423.5 ريال سعودي للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 408.5 ريال سعودي للشراء و404.25 ريال سعودي للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 350 ريالا سعوديا للشراء و346.5 ريال سعودي للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 3268 ريالا سعوديا للشراء و3235 ريالا سعوديا للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر تولة الذهب عيار 24

بلغ سعر تولة الذهب من عيار 24 نحو 5445 ريالا سعوديا للشراء و5390 ريالا سعوديا للبيع.

سعر تولة الذهب عيار 22

سجل سعر تولة الذهب من عيار 22 نحو 4991 ريالا سعوديا للشراء و4941 ريالا سعوديا للبيع.

سعر الذهب

سعر أونصة الذهب

بلغ سعر أونصة الذهب 14.519 ألف ريال سعودي للشراء و14.374 ألف ريال سعودي للبيع.

سعر أونصة الذهب بالدولار

سجل سعر أونصة الذهب بالدولار 3871 دولارا.

سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار الذهب في السعودية سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

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