البورصة المصرية تربح 118 مليار جنيه خلال أسبوع



حققت البورصة المصرية مكاسب تجاوزت نحو 118 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المتتهي اليوم الخميس، ليصل رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة إلى نحو 4.168 تريليون جنيه، مقابل 4.050 تريليون جنيه في الأسبوع السابق له، بارتفاع بلغت نسبته 2.91%.

وذكر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية اليوم أن مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية سجلت ارتفاعات جماعية، حيث صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 1.70%، ليغلق عند مستوى 52023.37 نقطة.

وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 5.47%، ليصل إلى مستوى 18527.43 نقطة، كما صعد مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا بنسبة 4.40%، ليغلق عند مستوى 24493.99 نقطة.

وشملت الارتفاعات مؤشر الشريعة «إيجي إكس 33»، الذي صعد بنسبة 2.57%، ليصل إلى مستوى 6267.71 نقطة، فيما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.95%، ليغلق عند مستوى 64451.94 نقطة.

وأشار التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية إلى ارتفاع إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع، لتبلغ نحو 596.7 مليار جنيه، من خلال تداول نحو 12.870 مليار ورقة مالية، نُفذت على 1.477 مليون عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداولات بلغت نحو 518.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق، من خلال تداول نحو 11.206 مليار ورقة مالية، نُفذت على 1.310 مليون عملية.

وأضاف التقرير أن الأسهم استحوذت على نحو 10.02% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات وأذون الخزانة على النسبة المتبقية البالغة 89.98%.

وأوضح التقرير أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 90.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال الأسبوع، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 6.5%، والعرب على 2.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وأضاف التقرير أن المستثمرين الأجانب سجلوا خلال الأسبوع صافي بيع بقيمة 365.4 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 303.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام، مثلت تعاملات المصريين 88.4% من قيمة التداول على الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 7.6%، والعرب على 4.0%.

وسجل المستثمرون الأجانب منذ بداية عام 2026 صافي بيع بنحو 13.358 مليار جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بنحو 10.899 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات.

يذكر أن البورصة المصرية سجلت أداءً متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والعربية، قابلتها عمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد العرب والمصريين والأجانب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية «إيجي إكس 30» بنسبة 0.91%، ليصل إلى مستوى 52023.37 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.43%، ليبلغ 18527.43 نقطة، وامتدت الارتفاعات إلى مؤشر «إيجي إكس 100» الأوسع نطاقًا، الذي زاد بنحو 0.14%، ليبلغ مستوى 24493.99 نقطة.