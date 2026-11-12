خطة لحفر 50 بئرًا بترولية بتقنيات متطورة.. ما الفائدة المتوقعة؟

في خطوة جادة نحو تعظيم الاستفادة من الثروات الكامنة في باطن الأرض وتطبيقًا لاستراتيجية التوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة، لزيادة الإنتاج المحلي والاستفادة من موارد بترولية وغازية لم يكن استخراجها ممكنًا بالطرق التقليدية، شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع اتفاق تعاون استراتيجي بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «هاليبرتون» العالمية، لإعداد وتنفيذ برنامج طموح يستهدف حفر 50 بئرًا بترولية بمناطق الشركة العامة للبترول

ما أهداف الاتفاق؟

يستهدف الاتفاق إجراء الدراسات لإعداد برنامج حفر 50 بئرًا بترولية في مناطق الشركة العامة للبترول، على مدار 18 شهرًا، باستخدام تكنولوجيتي الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي متعدد المراحل

كيف تساعد هذه التكنولوجيا في زيادة الإنتاج؟

يتيح الحفر الأفقي الوصول إلى أجزاء ممتدة من الطبقات الحاملة للبترول والغاز، بما يساعد على زيادة الاستفادة منها، كما يساعد التكسير الهيدروليكي على تحسين نفاذية الصخور، وإتاحة تدفق البترول والغاز من تكوينات يصعب الإنتاج منها بالطرق التقليدية.

نجاحات سابقة

يأتي الاتفاق استكمالًا للنجاح الذي حققته الشركة العامة للبترول مؤخرًا، عندما نجحت لأول مرة في تطبيق تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي لإنتاج الغاز من طبقة «أبو رواش F» ببئر «NES-8» بالصحراء الغربية، إذ قفز معدل الإنتاج إلى ما يقرب من 3 ملايين قدم مكعبة من الغاز يوميًا من طبقة كان يستحيل إنتاج الغاز منها بالطرق القديمة، ليصبح هذا النجاح نموذجًا عمليًا يُحتذى به في استغلال الأصول القائمة.

متى يبدأ تنفيذ البرنامج؟

تُجرى مرحلة الدراسات والإعداد للبرنامج المستهدف خلال الفترة الحالية