عوض تاج الدين : توجيهات رئاسية بالاهتمام بملف أمراض الاطفال والتوسع في خدمات الكشف المبكر

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، إن الدولة المصرية تولي إهتمام كبير بملف أمراض الاطفال الحادة منها والمزمنة بالاضافة الي بعض الاعاقات موضحا إن الاكتشاف المبكر كلمة السر في ارتفاع نسب الشفاء والتعافي من الامراض المزمنة والنادرة.

وأضاف تاج الدين ، خلال كلمة لها علي هامش مؤتمر "Pan Arab" للأمراض النادرة، برئاسة الدكتور مراد الألفي، استشاري طب الأطفال بالقوات المسلحة، أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بالاهتمام الكبير بملف أمراض الاطفال طفال ومن هنا جاءت مبادرات الكشف المبكر وتقديم العلاج اللازم مشيرا إلي ان الرعاية ليست دوائية فقط من أجل المساهمة في حياة أفضل للاطفال المصابين بالامراض النادرة والوراثية.

قائمة كبيرة من التطعيمات

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية، أن مصر تمتلك قائمة كبيرة من التطعيمات التي تمنع الاصابة بالامراض واخري تحد من أعراض الإصابة بالمرض مضيفا أن الدولة المصرية انتهجت الكشف المبكر للوصول الي نتائج شفاء كبيرة ولذا نؤكد علي أهمية الحصول علي اللقاحات.