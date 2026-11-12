نزل تاني.. تراجع جديد في سعر الذهب بالصاغة الآن

يستمر تراجع سعر الذهب في مصر بعد ساعات من بدء التعاملات المسائية اليوم الخميس 12-11-2026 .

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا جديدة علي الأقل وذلك بمخلتف الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 5980 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6834 جنيها للشراء و 6788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6264 جنيها للشراء و 6222 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

بلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 5980 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5125 جنيها للشراء و 5091 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

بلغ سعر عيار 14 الأقل قيمة 3986 جنيها للشراء و 3960 جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب 3896 دولار للشراء و 3895 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 47.84 أألف جنيه للشراء و 47,52 ألف جنيه للبيع.