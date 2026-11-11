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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 24 يسجل 7034 جنيهاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء
رانيا أيمن

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026 ارتفاعا في جميع الأعيرة داخل السوق المحلية، وذلك بعد التراجع الذي سجلته الأسعار خلال تعاملات أمس الثلاثاء، وارتفع سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولا في مصر، بمقدار 10 جنيهات، فيما ارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 80 جنيها.

زيادة في سعر الذهب اليوم

سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم 7,034 جنيه، مقابل 7,023 جنيه أمس، بارتفاع قدره 11 جنيها

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 6,155 جنيه، مقابل 6,145 جنيه أمس، بارتفاع قدره 10 جنيهات

أسعار الذهب الان

كما سجل سعر أوقية الذهب اليوم 218,781.86 جنيه، مقابل 218,439.72 جنيه أمس، بارتفاع قدره 342.14 جنيه
سجل سعر جنيه الذهب اليوم 49,240 جنيه، مقابل 49,160 جنيه أمس، بارتفاع قدره 80 جنيها

سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026

سجل سعر الذهب عيار 24 شراء 7,034 جنيه

سجل سعر الذهب عيار 21 شراء 6,155 جنيه

سجل سعر أوقية الذهب شراء 218,781.86 جنيه

سجل سعر الجنيه الذهب شراء 49,240 جنيه

وتشير تحركات الذهب الحالية إلى حالة من التذبذب في الأسعار، مع ترقب المتعاملين لاتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، سواء لمواصلة الارتفاع أو العودة للتراجع.

الذهب سعر الذهب اليوم أسعار الذهب في مصر اليوم سعر عيار ٢٤ اليوم سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم

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