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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكويتي الإعداد لعقد اللجنة المشتركة والتطورات الإقليمية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، يوم الأربعاء ١١ نوفمبر.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الاتصال يأتي في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين، حيث تناول الوزيران سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة والارتقاء بمستويات التعاون في مختلف المجالات، والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الكويتية، بما يعكس عمق الروابط التاريخية والأواصر الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما ناقشا التحضيرات الجارية لعقد الجولة القادمة من اجتماعات اللجنة المشتركة المصرية الكويتية في دولة الكويت، بمشاركة الوزارات والجهات المعنية من الجانبين، حيث أكد الوزير عبد العاطي الحرص على الإعداد الجيد لأعمال اللجنة، والخروج بنتائج ومشروعات تعاون ملموسة تسهم في تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وزيادة حجم التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يحقق المصالح المشتركة.

تبادل الوزيران الرؤى والتقديرات إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها المنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق في ظل التحديات الراهنة، والعمل المشترك لخفض التصعيد واحتواء التوترات، وتجنب أي مواجهة عسكرية تقوض من أمن واستقرار المنطقة، مع التأكيد على أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية والحوار باعتبارها السبيل لتسوية الأزمات الإقليمية ومنع مخاطر وتداعيات أي تصعيد محتمل.

وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد السفير نادر زكي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية

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