سعد سمير يكشف سر الشاشات التي يوفرها علي ماهر للاعبين في كل مكان

كشف سعد سمير، لاعب الأهلي السابق، عن جانب من أسلوب العمل الذي يتبعه علي ماهر، المدير الفني، واهتمامه الكبير بالتفاصيل الفنية، وحرصه على توفير أجواء تساعد اللاعبين على التركيز الكامل في كرة القدم.

وقال سعد سمير، في تصريحات تلفزيونية، إن علي ماهر يوفر شاشات للاعبين في أماكن مختلفة، سواء داخل الملعب أو المطعم أو صالة الألعاب الرياضية «الجيم»، لعرض الشرح الفني والمواقف الخاصة بالمباريات والتدريبات.

وأضاف أن هذه الطريقة تهدف إلى جعل اللاعب يعيش أجواء كرة القدم طوال الوقت، ويكون دائم التركيز على الجوانب الفنية، بما يساعده على استيعاب تعليمات الجهاز الفني وتطوير مستواه داخل الملعب.

وفي سياق آخر، يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم مواجهتين أمام منتخب مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

موعد مباراة مصر ومالاوي الأولى

يلتقي منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

موعد مباراة الإياب بين مصر ومالاوي

وتتجدد المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات، على استاد بينجو الدولي في مالاوي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

موقف منتخب مصر ومالاوي في المجموعة الثانية

يتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع منتخب أنجولا، بينما يحتل منتخب مالاوي المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويطمح المنتخب المصري إلى تحقيق الفوز في المباراتين لتعزيز صدارته والاقتراب من حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.