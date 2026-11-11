وفاة شقيقة محمد مختار جمعة.. ووزير الأوقاف السابق ينعاها برسالة مؤثرة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، وفاة شقيقته وجيدة مختار جمعة، معربًا عن حزنه الشديد لفقدانها، وموجهًا رسالة مؤثرة نعاها خلالها، مستذكرًا مسيرتها في تربية أبنائها وتحملها مسئولية أسرتها عقب وفاة زوجها.

وكتب محمد مختار جمعة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، ودعت اليوم بل أمس حين زرتها وهي على مشارف الاحتضار أختي الوسطى وجيدة مختار جمعة رحمها الله، ولا أقول ودعتها فحسب فإني قد ودعت قطعة مني، من لحمي ودمي، من عبق أمي وأبي».

وأضاف أن شقيقته الراحلة أدت واجبها تجاه أسرتها وأبنائها بكل إخلاص، وتحملت المسئولية عقب وفاة زوجها منذ أكثر من 20 عامًا، ونجحت في رعاية أبنائها وبناتها والقيام بدور الأب والأم، حتى تمكنوا من استكمال تعليمهم والزواج.

وأشار وزير الأوقاف السابق إلى أن شقيقته كرست حياتها لأبنائها، وبذلت كل ما تملك من أجل تربيتهم ورعايتهم، مؤكدًا أنها كانت نموذجًا للمرأة المصرية المكافحة والصابرة.

كما استعاد ذكرياته مع شقيقاته، مؤكدًا اعتزازه الكبير بهن، ومشيدًا بما قدمته كل منهن له من دعم وكرم ومحبة، داعيًا الله أن يرحم شقيقتيه اللتين رحلتا، وأن يحفظ شقيقته الصغرى ويعيدها سالمة من أداء مناسك العمرة.

واختتم محمد مختار جمعة رسالته بالدعاء لشقيقته الراحلة، طالبًا من متابعيه الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وأن يجعل الله قبرها روضة من رياض الجنة، وأن يلهم أبناءها وبناتها وأحفادها الصبر والسلوان، كما قدم اعتذاره لكل من حاول التواصل معه لتقديم واجب العزاء ولم يتمكن من الرد بسبب ظروف الوفاة.