الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان «فقه صنائع المعروف»

نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الرسمي، نص خطبة الجمعة المقبلة، المقرر إلقاؤها يوم 13 نوفمبر 2026، بعنوان «فقه صنائع المعروف»، لتسليط الضوء على أهمية الإحسان إلى الآخرين، وتعزيز قيم التكافل والتراحم والتماسك المجتمعي، ودور الأعمال الخيرية في مواجهة الأزمات وحماية استقرار الوطن.

وقالت الوزارة إن الهدف من الخطبة يتمثل في بيان أثر صنائع المعروف في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي، ودورها في مواجهة الأزمات وتجاوز آثارها، من خلال ترسيخ قيم التعاون والمسؤولية الاجتماعية، وتشجيع أفراد المجتمع على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين، والتحذير من مخاطر البخل والأنانية وغياب التكافل على استقرار المجتمع وأمنه النفسي والاجتماعي.

وأوضحت أن الخطبة تتناول مجموعة من المحاور الرئيسية، تشمل دور صنائع المعروف في تعزيز التكافل والتماسك المجتمعي وحماية استقرار الوطن، وصور الإحسان وأثرها في نشر الرحمة بين الناس، وأهمية التكافل في تعزيز الأمن النفسي والاجتماعي ومواجهة الأزمات، إلى جانب التحذير من مخاطر البخل والأنانية، والتأكيد على أن التراحم يمثل ركيزة أساسية لصيانة مقدرات المجتمع والحفاظ على تماسكه واستدامة نعمه.

صنائع المعروف ودورها في تعزيز التكافل وحماية استقرار الوطن

وتؤكد الخطبة أن آثار صنائع المعروف لا تقتصر على الشخص المستفيد منها، بل تمتد لتشمل المجتمع بأكمله، من خلال توثيق الروابط بين أفراده، ونشر الثقة والتعاون والمسؤولية، وتعزيز الشعور بأن المجتمع أسرة واحدة تتبادل الحقوق وتتقاسم المسئوليات، بما يسهم في حماية استقراره ومواجهة الأزمات.

وتوضح الخطبة أن مساعدة الضعيف وسد حاجة المحتاج ومواساة المصاب تعزز معاني الرحمة والتكافل، وتدعم قدرة المجتمع على مواجهة التحديات، مستشهدة بقول الله تعالى: «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ» [الرحمن: 60\].

وتشير إلى أن العطاء يمثل أحد أهم مقومات تماسك المجتمع، وأن السعي إلى نفع الناس وتفريج كرباتهم يرسخ معاني الألفة والترابط، ويحد من مشاعر الجفاء والفرقة، ويعزز قدرة الوطن على تجاوز المحن والشدائد.

وتدعو الخطبة إلى الحرص على نشر فضائل الخير وبذل المعروف، باعتباره وسيلة لحماية كيان الوطن وتوطيد أركانه، موضحة أن صور المعروف تتعدد لتشمل إطعام الجائع، وكفالة اليتيم، وإعانة الضعيف والمحتاج، وإغاثة الملهوف والمكروب، وإفشاء السلام، وإرشاد الضال، وهداية الحائر، وتفريج كربات المكروبين، والمساعدة في قضاء الديون وتلبية احتياجات المحتاجين.

كما تؤكد أهمية الكلمة الطيبة في جبر الخواطر وتأليف القلوب، مع ضرورة إخلاص العمل لوجه الله تعالى والابتعاد عن المن والأذى، حتى يكون المعروف وسيلة لنشر الرحمة وتعزيز الروابط الإنسانية بين أفراد المجتمع.

وتستشهد الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَنَائِعُ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِعَ السُّوءِ، وَالْآفَاتِ، وَالْهَلَكَاتِ، وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ».

الأوقاف تحذر من البخل والأنانية

وتتناول الخطبة أثر التكافل المجتمعي في تعزيز الأمن النفسي والاجتماعي، موضحة أن شعور الإنسان بوجود من يسانده وقت الشدائد والمحن يعزز الطمأنينة والانتماء، ويحد من العزلة، ويقوي الثقة بين أفراد المجتمع، ويجعل الوطن أكثر قدرة على مواجهة الأزمات.

وتؤكد أن المجتمعات التي يعتاد أفرادها التعاون في الظروف العادية تكون أكثر قدرة على التكاتف عند وقوع الأزمات، بما يسهم في الحد من التفكك ومشاعر الحقد والحسد، ويعزز المودة والتراحم والتعاون بين مختلف فئات المجتمع.

وتشير الخطبة إلى أن انتشار التكافل يرفع الروح المعنوية للأفراد، ويساعد على الحد من القلق والاضطرابات النفسية المرتبطة بالشعور بالعجز أو الوحدة، ويعزز قدرة المجتمع على رعاية أفراده، بحيث يساند القوي الضعيف، ويساعد القادر المحتاج، في إطار من الرحمة والمسئولية المشتركة.

وفي المقابل، تحذر الخطبة من البخل والامتناع عن تقديم المعروف، باعتبارهما من العوامل التي تهدد تماسك المجتمعات، إذ يؤدي انتشار الأنانية واللامبالاة إلى تحول العلاقات الإنسانية إلى مصالح ضيقة، وانشغال الإنسان بمكاسبه الخاصة دون الاهتمام بمعاناة الآخرين.

وتستشهد الخطبة بقصة أصحاب الجنة الواردة في سورة القلم، الذين عزموا على الاستئثار بثمار جنتهم وحرمان المساكين منها، فجاءهم ابتلاء الله تعالى، في تذكير بعواقب الشح ومنع الحقوق، وضرورة إدراك قيمة العطاء وعدم الاستسلام للفردية والأنانية.

كما تستشهد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكُمْ وَالشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، أَمَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا، وَأَمَرَهُمْ بِالْبُخْلِ فَبَخِلُوا».

وتشدد الخطبة على أن المجتمعات لا تستقر إلا بالتراحم والتكافل وصيانة الحقوق، ومساندة القادر للعاجز، وأداء كل ذي حق حقه، محذرة من أن غياب المسئولية الاجتماعية يضعف الروابط بين الأفراد ويهدد استقرار المجتمع.

الخطبة الثانية: التراحم منهج حياة والتكافل يظهر وقت الشدائد

وتؤكد الخطبة الثانية أن الحفاظ على مقدرات المجتمع واستدامة نعمه يرتبطان بترسيخ قيم التراحم والبذل والعطاء، محذرة من نزع الرحمة من القلوب، ومبينة أن المعروف يمثل حياة للقلوب ووقاية للمجتمع من القسوة والتفكك، وليس مجرد مساعدة مادية عابرة.

وتستشهد الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ»، مؤكدة أن انتشار الرحمة والمودة بين أفراد المجتمع يسهم في تقليل الفجوات بينهم، ويحمي الروابط الإنسانية من التفكك، بينما يؤدي غياب الرحمة إلى إضعاف معاني الإنسانية والأخوة الصادقة.

كما تؤكد أن فقه صنائع المعروف ليس مجرد مواعظ تُقال ثم تُنسى، وإنما هو منهج حياة وضرورة اجتماعية وعبادة تتجدد كلما احتاج إنسان إلى مساعدة أخيه، مشيرة إلى أن قيمة التكافل تتجلى بصورة أكبر خلال النوازل والشدائد التي تتطلب تضافر الجهود وتقديم العون للمحتاجين والمصابين.

وتستعرض الخطبة ما وصفته بهبة أبناء الوطن لنجدة المصابين ومواساة المكلومين في حادث العياط، باعتباره نموذجًا يعكس أصالة الشعب المصري وتمسكه بقيم المروءة والإغاثة والتضامن، من خلال التبرع بالدم وتقديم الدعم النفسي والمادي وفتح البيوت لاستقبال المصابين وأسرهم.

وتؤكد أن هذه المواقف الإنسانية تجسد استمرار قيم التكافل والتراحم في المجتمع المصري، وتعكس قدرة المواطنين على التكاتف وقت الأزمات، بما يعزز التلاحم المجتمعي ويؤكد أهمية المشاركة الإيجابية في مساندة المتضررين.

وتستشهد الخطبة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى».

وتختتم الخطبة بالدعاء لشهداء حادث العياط وجميع موتى المسلمين بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنهم الله فسيح جناته، مع الدعاء بأن يحفظ الله مصر وسائر بلاد العالمين من كل مكروه وسوء.



