قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موهبة ليفربول يكشف عن طموحه للفوز بالكرة الذهبية ويعلن موقفه من هاري كين ولامين يامال
ربيع ياسين: حسام حسن أفضل من علي ماهر وهندّعمه عشان مصر
سعد سمير يفجر مفاجأة بشأن علي ماهر: أنجح مدرب مصري منذ 5 سنوات
بعد أزمته الصحية .. موعد عودة فينسنت كومباني إلى قيادة بايرن ميونخ
براءة وطني أمريكي عظيم .. أول تعليق من ترامب بعد إحباط عزل هيجسيث
ما الفرق بين جمع الصلاة وقصرها؟.. الإفتاء توضح الأحكام
شركة الكرة بالزمالك تقترب من الحسم .. حسين لبيب يكشف مصير المستثمرين وحقوق النادي
النائب العام التمييزي بلبنان يتابع التحقيقات في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني
بعد تحرك البرلمان رسميًا .. كيف يُواجه القانون الموظف المُتعاطي للمواد المخدرة؟
اللي يهمني نجاح الجهاز الفني .. سعد سمير يُعلّق على ترشيحه للعمل مع علي ماهر
عقب هبوطه .. أقل سعر لصرف الدولار اليوم الأربعاء 11-11-2026
بعد غياب استمر 3 سنوات.. لاعبو منتخب مصر يحتفلون بعودة الونش للفراعنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تنظم 2128 لقاء توعويا بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية لدى الطلاب

لقاء توعوي بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية
لقاء توعوي بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية
أحمد سعيد

نظمت وزارة الأوقاف 2128 لقاءً توعويًّا بالمدارس في عدد من المديريات، خلال الفترة من 8 إلى 12 من نوفمبر 2026، تحت عنوان: «أهمية نشر القيم الاجتماعية»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».

تعاون بين مبادرة «صحّح مفاهيمك» مع وزارة التربية والتعليم

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتطرف اللاديني وما يرتبط به من تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، بما يسهم في صناعة الحضارة.

وتناولت اللقاءات أهمية القيم الاجتماعية في بناء الفرد والمجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ روح التعاون والتكافل والتراحم والاحترام المتبادل، وتعزيز الانتماء وتحمل المسئولية، كما سلطت الضوء على أثر الالتزام بهذه القيم في تحقيق التماسك المجتمعي، ونشر المحبة والسلام، وإعداد جيل واعٍ قادر على الإسهام الإيجابي في بناء وطنه.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جهودها التوعوية داخل المؤسسات التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، انطلاقًا من إيمانها بأهمية بناء وعي الطلاب، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية في نفوسهم، بما يعزز انتماءهم الوطني، وينمي قدرتهم على تحمل المسئولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن.

لقاء توعوي بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية الأوقاف تنظم 2128 لقاء توعويا بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية لدى الطلاب الأوقاف وزارة الأوقاف تعاون بين مبادرة «صحّح مفاهيمك» مع وزارة التربية والتعليم صحّح مفاهيمك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة رسمية

هل الخميس 12 نوفمبر إجازة رسمية؟.. موعد أقرب عطلة مقبلة

حالة الطقس غدا

البرد بدأ والأمطار تقترب.. حالة الطقس من الأربعاء إلى السبت المقبل

حالة الطقس

جهزوا الجواكيت.. أجواء باردة وشبورة كثيفة وأمطار.. إليك تفاصيل الطقس

الذهب

هبوط محلي وعالمي.. سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الثلاثاء

تاجر إيراني يشبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في صورة مركبة تُبرز التشابه اللافت بينهما

وشه نحس.. إيرانيون يقاطعون محل حلويات نهائيا بسبب الشبه بين صاحبه ونتنياهو

موعد صرف مرتبات نوفمبر

قرار رسمي من المالية.. موعد مرتبات نوفمبر للموظفين

محمد صلاح

مفاجأة غير متوقعة.. طرابزون يتخذ قرارا حاسما بشأن مستقبل محمد صلاح

محمد الفايد ـ أرشيفية

توقيفات لأول مرة في قضية محمد الفايد.. الشرطة الفرنسية تداهم فندق ريتز وعقاراته

ترشيحاتنا

جانب من الحدث

محافظة الوادي الجديد: جولات مُفاجئة على وحدات الرعاية الصحية بالخارجة لمتابعة انتظام العمل وجودة الخدمات

صورة أرشيفية

انطلاق قافلة طبية مجانية لأهالي العجمي وغرب الإسكندرية لمدة 4 أيام

جولة بخالد بن الوليد

مدير أمن الإسكندرية يقود حملة مُفاجئة بشارع خالد بن الوليد لتعزيز الانضباط بالشارع السكندري

بالصور

بفستان أحمر أنيق .. مريم أوزرلي تبرز أنوثتها في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

مريم أوزرلي
مريم أوزرلي
مريم أوزرلي

10 أطعمة احذر وضعها في الإير فراير .. قد تسبّب حريقًا أو تتلف الجهاز

أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية
أطعمة يجب تجنب وضعها في المقلاة الهوائية

هل تتناول فيتامين «د» يوميًا في الشتاء؟.. مفاجأة بشأن فوائده للعظام والسرطان والخرف

لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟
لماذا يوصى بتناول فيتامين د خلال فصل الشتاء؟

بتفطر فول وبتعاني من الانتفاخ طول اليوم؟.. الطريقة الصحيحة لتدميس الفول وفوائده الصحية

فوائد الفول
فوائد الفول
فوائد الفول

فيديو

دموع أصالة

بـ20 مليون دينار.. مُعجب عراقي يشتري «طقم ذهب» لأصالة بسبب دموعها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

د. مها عبد القادر - أستاذ أصول التربية - جامعة الأزهر

د. مها محمد عبد القادر تكتب: دولة الابتكار.. نحو مجتمع ينتج المعرفة ويصنع المستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: السودان بين احتمالية التقسيم وتهديد الأمن القومي

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب: عبدول في مجلس الشيوخ الأمريكي.. فرحة وتحفّظ وقراءة موضوعية

المزيد