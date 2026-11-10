الأوقاف تنظم 2128 لقاء توعويا بالمدارس لتعزيز القيم الاجتماعية لدى الطلاب

نظمت وزارة الأوقاف 2128 لقاءً توعويًّا بالمدارس في عدد من المديريات، خلال الفترة من 8 إلى 12 من نوفمبر 2026، تحت عنوان: «أهمية نشر القيم الاجتماعية»، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وذلك ضمن مبادرة «صحّح مفاهيمك».

تعاون بين مبادرة «صحّح مفاهيمك» مع وزارة التربية والتعليم

وتأتي هذه اللقاءات في إطار الجهود التوعوية والتثقيفية التي تبذلها الوزارة، وتنفيذًا لمحاور خطتها الهادفة إلى مواجهة الإرهاب والتطرف، والتصدي للتطرف اللاديني وما يرتبط به من تراجع القيم والأخلاق، والعمل على استعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية على أسس دينية راسخة، بما يسهم في صناعة الحضارة.

وتناولت اللقاءات أهمية القيم الاجتماعية في بناء الفرد والمجتمع، باعتبارها ركيزة أساسية لترسيخ روح التعاون والتكافل والتراحم والاحترام المتبادل، وتعزيز الانتماء وتحمل المسئولية، كما سلطت الضوء على أثر الالتزام بهذه القيم في تحقيق التماسك المجتمعي، ونشر المحبة والسلام، وإعداد جيل واعٍ قادر على الإسهام الإيجابي في بناء وطنه.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرار جهودها التوعوية داخل المؤسسات التعليمية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، انطلاقًا من إيمانها بأهمية بناء وعي الطلاب، وغرس القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية في نفوسهم، بما يعزز انتماءهم الوطني، وينمي قدرتهم على تحمل المسئولية والمشاركة الفاعلة في بناء المجتمع وصناعة مستقبل الوطن.