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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمشاركة في المسابقة العالمية الـ33 للقرآن الكريم

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أحمد سعيد

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء المرشحين من داخل مصر للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم.

أسماء المرشحين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن

وأضافت وزارة الأوقاف في بيانها اليوم، أن أسماء المرشحين من داخل جمهورية مصر العربية للمشاركة في المسابقة العالمية الثالثة والثلاثين للقرآن الكريم، في الأفرع المحددة قرين اسم كل مرشح.

ويمكن لمن يرغب في الاطلاع على أسماء المرشحين الدخول على هذا الرابط: اضغط هنا 

هيئة الأوقاف تحذر من النصب باسمها

 

يذكر أن هيئة الأوقاف المصرية حذرت من انتشار إعلانات وهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تزعم إتاحة شقق سكنية للحجز أو التخصيص من خلال الهيئة، مؤكدة أن هذه الإعلانات تستهدف تضليل المواطنين وتعريض أموالهم لخطر الاحتيال.

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه لا يوجد حجز أو تخصيص أو تأجير لأي وحدة سكنية تابعة للهيئة بنظام الأمر المباشر، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات أو التعامل مع الوسطاء والأشخاص الذين يدعون قدرتهم على توفير وحدات سكنية باسم الهيئة.

وأوضحت الهيئة أن الطرق الرسمية للتصرف في الوحدات التابعة لها تقتصر على المزاد العلني أو المزاد المحلي، وذلك بالنسبة للإيجار فقط، وفقًا للقانون والضوابط المنظمة لهذه الإجراءات.

وشددت هيئة الأوقاف على أنها غير مسؤولة عن أي مبالغ مالية يدفعها المواطنون خارج قنواتها الرسمية، داعية الجميع إلى توخي الحذر والتحقق من صحة الإعلانات قبل اتخاذ أي خطوات أو تحويل أموال إلى أي جهة أو شخص.

وأشارت الهيئة إلى أن الموقع الرسمي لها وصفحتها الرسمية على «فيسبوك» هما المصدران المعتمدان للاطلاع على الإعلانات الصحيحة والمعلومات المتعلقة بالوحدات التابعة لها، مؤكدة أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية لتجنب الوقوع ضحية لعمليات النصب والاحتيال.

الأوقاف وزارة الأوقاف أسماء المرشحين للمشاركة في المسابقة العالمية للقرآن الأوقاف تعلن أسماء المرشحين للمشاركة في المسابقة العالمية الـ33 للقرآن الكريم

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