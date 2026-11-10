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وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يكرّم المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي.. ويؤكد: النجاح بسواعد الجميع

أحد المكرمين
أحد المكرمين
عبد الرحمن محمد

 كرم  الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف، اليوم الأحد، بمسجد مصر بالعاصمة الجديدة، المشاركين في تجهيز مركز الذكاء الاصطناعي بوزارة الأوقاف، تقديرًا لما بذلوه من جهود استثنائية وعمل متواصل على مدار شهور، أسهم في تهيئة البنية الفنية والإدارية والتقنية اللازمة لانطلاق منظومة الإنتاج الرقمي والإعلامي.

 وذلك بحضور الدكتور السيد عبد الباري - رئيس القطاع الديني، واللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم للوزارة، والسيد خالد الطيب - رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، والدكتور المهندس محمد نبيل عراقي - مساعد وزير الأوقاف للشئون الهندسية، والدكتور عبد الرحيم عمار - مساعد الوزير لشئون الإصلاح الإداري والحوكمة، والدكتور عبد الله حسن - مساعد الوزير للشئون الإدارية والمتابعة، والشيخ محمود أبو العزايم - مساعد الوزير لشئون التدريب والمراكز الثقافية، والدكتورة فاطمة عنتر - مساعد الوزير لشئون الواعظات، والمستشار جلال عبد العاطي - المستشار القانوني لوزارة الأوقاف،  والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، واللواء عبد الرحمن خالد صادق - مدير عام الإدارة العامة للأمن، والأستاذ محمود عوض النجدي - وكيل الوزارة ومدير عام الهيئة، والأستاذ أحمد الشربيني - المستشار المالي لرئيس مجلس الإدارة، والأستاذ محمد حلمي - مدير عام الشئون المالية، واللواء مصطفى الباز - رئيس مجلس إدارة المحمودية للأمن والحراسة، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة والهيئة والعاملين المشاركين في تنفيذ المشروع.

واستُهل الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، تلاها الشيخ محمد سامي سليمان - أحد نجوم الموسم الأول من برنامج «دولة التلاوة».

وخلال كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن بالغ شكره وامتنانه لجميع العاملين الذين أسهموا في إنجاز هذا المشروع، مؤكدًا أن ما تحقق من نجاحات لم يكن ثمرة جهد فرد أو مسئول بعينه، وإنما جاء نتيجة عمل جماعي متكامل، وتفانٍ وإخلاص وإصرار من جميع المشاركين، الذين تحملوا ضغوط العمل وتحدياته على مدار شهور، حتى خرج المشروع بالصورة التي تليق بمكانة وزارة الأوقاف وطموحاتها.

وأوضح أن إنشاء مبنى الإنتاج الرقمي والإعلامي لم يكن مجرد تجهيز لمكان أو توفير أدوات تقنية، بل تطلب منظومة متكاملة من العمل والتنسيق والإعداد الفني والإداري، وتهيئة بيئة مناسبة تتيح للمتخصصين والخبراء التفرغ للإبداع والإنتاج، مشيدًا بما قدمه الشباب العاملون في مركز الذكاء الاصطناعي من إبداع تقني وإنتاج متميز، وما بذلوه من جهد وصبر وتطوير مستمر للوصول إلى مستوى يليق بعرض التجربة أمام قيادات الدولة والعالم.

وأشار الوزير إلى حرصه على إبراز جهود فريق الذكاء الاصطناعي خلال منتدى مصر، وتوجيه التحية والتقدير إليهم أمام فخامة الرئيس، باعتبار ذلك خطوة في مسيرة دعم الكفاءات الشابة وإبراز قدراتها وإمكاناتها.

وأكد أن أعظم ما لفت انتباهه عقب افتتاح مركز الذكاء الاصطناعي بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء، هو أن العاملين لم ينشغلوا بنسب الإنجاز إلى أنفسهم، وإنما بادر كل منهم إلى الإشادة بجهود زملائه، والتعريف بما قدموه من عمل وتضحيات، سواء خلال الاجتماعات أو في الرسائل والمحادثات الفردية، معتبرًا أن هذه الروح تمثل إنجازًا أخلاقيًّا وإنسانيًّا لا يقل أهمية عن الإنجاز العملي، بل هي الأساس الذي يقوم عليه النجاح المؤسسي المستدام.

وشدد على أن الاعتراف بجهد الآخرين والإشادة بنجاحهم لا ينتقص من قدر صاحبه، بل يرفع مكانته ويعكس سمو نفسه ونبل أخلاقه، مؤكدًا أن أبواب الرزق والتوفيق والنجاح عند الله واسعة، وأن نجاح الزميل ليس خصمًا من نجاح الآخر، وإنما إضافة إلى نجاح المؤسسة بأكملها.

مؤكدًا أن قيمة المسئول لا تقتصر على إصدار التوجيهات، وإنما تتجلى كذلك في مشاركته فريق العمل وتحمله المسئولية معهم، مشيرًا إلى أن هذه الروح لم تكن موقفًا فرديًّا، بل سمة لمسها لدى مختلف المشاركين في المشروع.

وزير الأوقاف مركز الذكاء الاصطناعي أسامة الأزهري

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