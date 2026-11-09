الأوقاف تفتح باب التقدم للحصول على تصريح واعظة معتمدة

أعلنت وزارة الأوقاف فتح باب التقدم للراغبات في الحصول على تصريح واعظة معتمدة، في إطار جهودها الدعوية لنشر الفكر الوسطي المستنير، ودعم دور الواعظات وتعزيز مشاركتهن في الأنشطة الدعوية والتوعوية.

وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بالتقدم للحصول على التصريح، وتشمل عضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجامعة الأزهر، وخريجات الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر، بالإضافة إلى خريجات مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف من الحاصلات على مؤهلات عليا.

وأكدت الوزارة أن فتح باب التقدم يأتي ضمن جهودها لتعزيز العمل الدعوي، والاستفادة من الكفاءات العلمية المؤهلة، بما يسهم في نشر صحيح الدين وترسيخ الفكر الوسطي المستنير.

وأتاحت وزارة الأوقاف للراغبات في التقدم الاطلاع على التفاصيل واستكمال إجراءات التسجيل من خلال الرابط الرسمي التالي: اضغــط هنـــا