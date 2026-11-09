رضا شحاتة عن علي ماهر: هو الأنسب لـ منتخب مصر ومدرب شاطر

أشاد رضا شحاتة، المدير الفني لفريق بترول أسيوط، بتولي علي ماهر تدريب منتخب مصر الأول لكرة القدم بعد رحيل حسام حسن المدير الفني للمنتخب.

وقال شحاتة في تصريحات مع كريم رمزي، على راديو «ميجا إف إم»: «فكرة تولي المدرب الوطني لمنتخب مصر فكرة عظيمة، ولدينا مدربون رائعون، ولا أعلم لماذا يتعمد البعض الهجوم على أي مدرب وطني».

وأضاف: «دائمًا ما نتعمد التقليل من الإمكانيات التي يمتلكها المدربون المصريون، وينقصنا دعم بعض، وصورة مدرب منتخب مصر لابد أن تكون قدوة».

وتابع: «وجهات النظر الفنية تُحترم، ولكن البعض يريد تصفية الحسابات في الهجوم على المدرب، وهذا الوقت هو أصعب وقت لعلي ماهر، وعلي ماهر مطالب بتحقيق نجاحات أكبر في الفترة المقبلة، وأشفق عليه».

واختتم: «علي ماهر مدرب شاطر ومميز وناجح وقادر على ذلك، وقائمة منتخب مصر حق أصيل للمدرب، ودائمًا ما نقحم خناقات الأندية في اختيارات قائمة منتخب مصر، ومن الصعب أن يكون محمد صلاح سببًا في رحيل حسام حسن عن منتخب مصر».