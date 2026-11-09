من غير فرن.. طريقة عمل كيكة البسكويت بالشوكولاتة في دقائق

تبحث كثير من الأمهات عن وصفات حلويات سهلة وسريعة يمكن تحضيرها في المنزل لإسعاد الأطفال، خاصة خلال فصل الشتاء، وتعد كيكة البسكويت من الخيارات المميزة التي لا تحتاج إلى فرن، كما تتميز بمذاقها الغني ومكوناتها البسيطة التي تتوافر في معظم المطابخ.

ويمكن تحضير كيكة البسكويت بالشوكولاتة في خطوات بسيطة، مع تزيينها بالمكسرات أو جوز الهند حسب الرغبة، لتصبح حلوى شهية مناسبة للتجمعات العائلية وسهرات الشتاء.

مكونات كيكة البسكويت

3 عبوات بسكويت شاي سادة.

2 كوب لبن.

3 ملاعق كبيرة كاكاو خام.

نصف كوب سكر.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة كبيرة زبدة.

نصف كوب شوكولاتة مبشورة حسب الرغبة.

طريقة عمل كيكة البسكويت

في وعاء، اخلطي اللبن مع السكر والكاكاو والنشا جيدًا حتى تذوب المكونات. ضعي الخليط على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى يصبح القوام كثيفًا وكريميًا. أضيفي الزبدة والفانيليا وقلبي حتى تتجانس المكونات، ثم ارفعي الخليط من على النار. اغمسي قطع البسكويت سريعًا في قليل من اللبن، ثم رصي طبقة منها في قالب مناسب. وزعي طبقة من خليط الشوكولاتة فوق البسكويت. كرري الخطوات بالتبادل بين البسكويت والكريمة حتى تنتهي الكمية. غطي الوجه بطبقة من كريمة الشوكولاتة، ويمكن إضافة الشوكولاتة المبشورة أو جوز الهند للتزيين. ضعي القالب في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل حتى تتماسك الكيكة جيدًا.

سر نجاح كيكة البسكويت مثل الحلواني

لا تتركي البسكويت في اللبن لفترة طويلة حتى لا يتفتت.

قلبي خليط الشوكولاتة باستمرار لمنع تكتله.

اتركي الكريمة تهدأ قليلًا قبل استخدامها.

احرصي على تبريد الكيكة جيدًا قبل التقطيع للحصول على طبقات متماسكة.

أفكار لتزيين كيكة البسكويت للأطفال

يمكن تزيين الكيكة بقطع الفراولة أو الموز أو حبيبات الشوكولاتة الملونة، كما يمكن إضافة طبقة من الكريمة المخفوقة أو البسكويت المطحون على الوجه، لتقديمها بشكل جذاب يشجع الأطفال على تناولها.

وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها وإمكانية تغيير مكوناتها حسب ذوق الأسرة، لتكون من الحلويات المنزلية اللذيذة التي تضفي أجواء دافئة على سهرات الشتاء.