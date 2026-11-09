التلفزيون الإيراني: الحرس الثوري عطل أنظمة الملاحة البحرية بالمياه الإقليمية

قال التلفزيون الإيراني إن البحرية التابعة للحرس الثوري عطلت أنظمة الملاحة البحرية التابعة للعدو في المياه الإقليمية، في وقت تشهد فيه الأجواء بين البلدين توترًا مستمرًا.



وذكر التلفزيون الإيراني أنه لم تتمكن 4 ناقلات نفط عملاقة من استكمال عبورها من مضيق هرمز خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأضاف التلفزيون الإيراني، أنه جرى استهداف 11 ناقلة غير قانونية خلال الأيام العشرة الماضية.

يأتي ذلك، فيما أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، اليوم الاثنين، أن المرشد الأعلى مجتبى خامنئي، أصدر توجيهات بضرورة إنهاء حالة “لا حرب ولا سلم” الحالية.

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية: “ليس لدينا الحق بتجاهل مستقبل إيران وتدميره”، مشددا على إمكانية خوض التفاوض بكرامة وإنجاز الأهداف الوطنية.

في المقابل، أعلنت القيادة العسكرية الإيرانية عن تحول جوهري في العقيدة القتالية نحو نهج هجومي مباشر.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإيراني، العميد محمد أكرمي نيا، في تصريحات أوردتها وكالة “إيسنا”، أن مفهومات “الرد المؤثر”، و”الفورية”، و”عدم وجود حدود جغرافية” قد جرى تحديدها عملياتيا، وتتحول بجدية إلى استراتيجيات تنفيذية تنفيذا لأوامر القائد العام للقوات المسلحة.