الميكروباص اتقلب.. القصة الكاملة لاصابة 8 معلمين بطريق مطروح السلوم

شهدت منطقة المقتلة على طريق مطروح – السلوم، حادثا مروريا اليوم، بعد انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من المعلمات في طريقهن إلى مدارسهن، ما أسفر عن إصابة 8 معلمات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم..

إصابة 8 معلمين

أُصيب 8 معلمين وسائق بإصابات متفرقة، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ميكروباص كانت تقلهم أثناء توجههم إلى مقار عملهم بالمدارس، بالقرب من منطقة المقتلة، شرق مدينة سيدي براني بمحافظة مطروح.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة والإسعاف بلاغًا بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي براني التخصصي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة وإجراء الفحوصات الطبية.

وكشفت المعاينة الأولية أن الميكروباص كان يقل عددًا من المعلمين في طريقهم إلى مدارسهم، قبل أن ينقلب بالقرب من منطقة المقتلة، فيما تتابع الأطقم الطبية حالتهم الصحية، وتم رفع آثار الحادث من الطريق، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

حادث انقلاب سيارة

شهدت منطقة المقتلة على طريق مطروح – السلوم، حادثا مروريا اليوم، بعد انقلاب ميكروباص كان يقل عددًا من المعلمات في طريقهن إلى مدارسهن، ما أسفر عن إصابة 8 معلمات بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

اسماء المصابين

حصل صدى البلد على أسماء المصابات بمستشفى سيدي براني التخصصي التى استقبل المصابات عقب وقوع الحادث، حيث أظهرت الفحوصات الطبية إصابتهن بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وجرى تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهن، مع متابعة حالتهن الصحية من جانب الأطقم الطبية.

وجاءت أسماء المصابات وأعمارهن وفقًا لبيان المستشفى كالتالي:

1. رانيا محمد رضا، 25 عامًا.

2. أمل السيد طلبة، 30 عامًا.

3. سجى إبراهيم، 28 عامًا.

4. هبة عزمي عبده، 23 عامًا.

5. ميادة شعبان محمد، 25 عامًا.

6. رقية محمد الوهاب، 27 عامًا.

7. سلمى محمد أحمد، 33 عامًا.

8. داليا محمد، 28 عامًا.