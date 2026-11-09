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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نصائح لتجنب الأزمات التنفسية ومضاعفات الإنفلونزا.. استشاري مناعة يعلن مفاجأة

الإنفلونزا
الإنفلونزا
البهى عمرو

مع بداية التقلبات الجوية وانخفاض درجات الحرارة، تتزايد معاناة مرضى الحساسية من الأتربة والعفن والهواء البارد، لتتحول أشهر الخريف إلى فترة تحتاج إلى استعداد واهتمام مضاعف بالصحة، خاصة لدى الأطفال ومرضى الجهاز التنفسي. 

وفي ظل انتشار العدوى الفيروسية خلال هذا الموسم، تبرز أهمية الالتزام بالعلاج الوقائي وعدم انتظار ظهور الأعراض أو حدوث الأزمات التنفسية قبل التحرك.

ووجه الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، مجموعة من التحذيرات والنصائح المهمة لمرضى الحساسية، مشددًا على ضرورة الانتظام في العلاج اليومي، وعدم الاعتماد على بخاخات الطوارئ فقط، إلى جانب اتباع الإجراءات الوقائية والحصول على لقاح الإنفلونزا لتجنب المضاعفات الصحية.

برد
البرد

وأوضح الحداد، خلال لقائه مع سارة مجدي وروان أبو العينين ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مريض الحساسية يحتاج إلى استخدام البخاخات التحكمية بانتظام طوال موسم الخريف، إلى جانب مضادات الهيستامين وغسل الأنف بمياه البحر، موضحًا أن الحساسية عبارة عن التهاب يحتاج إلى علاج مستمر، وليس مجرد التعامل مع الأزمات التنفسية عند حدوثها.

نصائح مهمة لمرضى الحساسية خلال الخريف


وشدد استشاري الحساسية والمناعة على ضرورة الابتعاد عن مسببات الحساسية، خاصة الحيوانات الأليفة التي ثبتت حساسية المريض تجاهها، مع التخلص من السجاد والمفروشات الصوفية داخل غرف النوم، للحد من تراكم مسببات الحساسية.

الإنفلونزا
البرد

كما حذر من أن أجهزة التكييف قد تكون مصدرًا للعفن وعثة الفراش، وهما من أبرز العوامل التي قد تؤدي إلى تهيج الحساسية، ما يستدعي الاهتمام بتنظيف الأجهزة وصيانتها بصورة دورية.

كيف تحمي الأطفال من حساسية الخريف؟


وأكد الحداد أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الأطفال من نوبات الحساسية، خاصة عند التعرض للهواء البارد خلال الانتقال إلى المدارس.

وأوضح أن غسل الوجه وشرب المياه وارتداء الكمامة أثناء الانتقال إلى المدرسة من الإجراءات التي تساعد على تقليل التعرض لبعض العوامل المثيرة للحساسية، والحد من تهيج الجهاز التنفسي.

لقاح الإنفلونزا يحمي من مضاعفات خطيرة


وفي تحذير مهم، شدد استشاري الحساسية والمناعة على ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا خلال الفترة الحالية، خاصة للأطفال ومرضى الحساسية وضعاف المناعة، موضحًا أن الإنفلونزا تختلف عن نزلات البرد العادية، وقد تتسبب في مضاعفات صحية خطيرة، من أبرزها الالتهاب الرئوي.

وأشار إلى ارتفاع مخاطر المضاعفات لدى مرضى السدة الرئوية والحساسية، وهو ما يجعل الوقاية والاهتمام بالتطعيمات أمرًا ضروريًا لتقليل احتمالات الإصابة بالمضاعفات.

لماذا يكون الخريف أكثر صعوبة من الشتاء لمرضى الحساسية؟


 أوضح الحداد أن فصل الخريف قد يكون أكثر صعوبة من الشتاء بالنسبة لمرضى الحساسية، بسبب انتشار العدوى الفيروسية وزيادة التعرض للأتربة وفطر العفن، وهي عوامل تسهم في زيادة حدة المشكلات التنفسية خلال هذا الموسم.

ولفت إلى أن أعراض الحساسية قد تستمر لفترات طويلة، وقد يصاحبها ضيق ومشكلات في التنفس، بينما تستمر نزلات البرد عادة نحو 5 أيام، مؤكدًا أهمية التفرقة بين الحالتين حتى يتم التعامل مع الأعراض بصورة صحيحة.

هل الحساسية تعني ضعف المناعة؟


وحسم استشاري الحساسية والمناعة الجدل حول ارتباط الإصابة بالحساسية بضعف الجهاز المناعي، مؤكدًا أن الحساسية لا تعني بالضرورة وجود ضعف في المناعة، وإنما تنتج عن استجابة مناعية مبالغ فيها تجاه بعض المثيرات أو مسببات الحساسية.

وضرب مثالًا بالتعرض للأتربة، موضحًا أن الشخص الطبيعي قد يستنشقها دون التعرض لمشكلات صحية، بينما يعاني مريض الحساسية من أعراض تنفسية بمجرد التعرض لها، نتيجة رد فعل الجهاز المناعي بصورة مفرطة.

واختتم الحداد تحذيراته بالتأكيد على أهمية الالتزام بالعلاج الوقائي وتجنب مسببات الحساسية والاهتمام بالتطعيمات، خاصة خلال فصل الخريف، لتقليل فرص حدوث الأزمات التنفسية والمضاعفات الصحية.

التقلبات الجوية مرضى الحساسية الإنفلونزا لقاح الإنفلونزا صدى البلد الصحة الحساسية

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