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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح يقود طرابزون سبور لمطاردة جالاتا سراي.. جدول ترتيب الدوري التركي بعد الجولة الـ11

محمد صلاح
محمد صلاح
حسن العمدة

واصل فريق طرابزون سبور نتائجه الإيجابية في الدوري التركي، بعدما حقق انتصارًا مهمًا على حساب ألانيا سبور بهدفين دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

 

ترتيب جدول الدوري التركي بعد فوز  طرابزون سبور  على ألانيا 

استضاف ملعب ألانيا سبور المباراة التي شهدت تألق النجم المصري محمد صلاح، بعدما نجح في تسجيل أحد هدفي الانتصار، ليقود فريقه لحصد ثلاث نقاط جديدة في مشواره نحو المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

وجاء جدول ترتيب الدوري التركي على النحو التالي:

 

1- جالاتا سراي 28 نقطة.

2- طرابزون سبور 25 نقطة.

3- آميد سبورتيف 23 نقطة.

4- قاسم باشا 20 نقطة.

5- فنربخشة 19 نقطة.

6- بشكتاش 19 نقطة.

7- كوجالي سبور 19 نقطة.

8- باشاك شهير 17 نقطة.

9- شوروم 16 نقطة.

10- جوزتيبي 15 نقطة.

11- ريزيسبور 14 نقطة.

12- إيرزوروم سبور 14 نقطة.

13- ألانيا سبور 12 نقطة.

14- جنتشليربيرليجي 11 نقطة.

15- كونيا سبور 8 نقاط.

16- غازي عنتاب 8 نقاط.

17- سامسون سبور 7 نقاط.

18- أيوب سبور 3 نقاط.


 

طرابزون سبور الدوري التركي ألانيا سبور محمد صلاح

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