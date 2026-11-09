الأوقاف: تمويل 231 مشروعا بحثيا بـ685 مليون جنيه

أكدت وزارة الأوقاف أن توظيف العلم والتكنولوجيا لخدمة الإنسان وصون كرامته يمثل ركيزة أساسية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أهمية اقتران التقدم العلمي بالقيم الأخلاقية والمسئولية المجتمعية، بمناسبة الأسبوع الدولي للعلم والسلام، الذي يوافق الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الأسبوع الدولي للعلم والسلام يُنظم سنويًا خلال الأسبوع الذي يوافق 11 نوفمبر، بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 43/61 الصادر في 6 ديسمبر 1988، بهدف تعزيز الوعي بالعلاقة بين التقدم العلمي والتكنولوجي وصون السلم والأمن الدوليين، وتشجيع التعاون الدولي في توظيف المعرفة لخدمة الإنسانية.

وشددت الأوقاف، على أن التقدم الحقيقي لا يقتصر على الاكتشافات العلمية أو امتلاك الأدوات التكنولوجية، بل يرتبط بقدرة الإنسان على توظيفها في حماية الحياة وتحقيق الخير، مؤكدة أن اتساع آفاق المعرفة يستلزم وجود منظومة أخلاقية توجه استخدامها نحو البناء والإعمار والسلام.

الأوقاف تستشهد بالقرآن والسنة في بيان مكانة العلم

وأشارت الوزارة إلى أن الإسلام أولى العلم مكانة رفيعة، وجعله طريقًا لارتقاء الإنسان وعمارة الأرض، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾، وقوله سبحانه: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾.

كما استشهدت بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَن سَلَكَ طريقًا يَلْتَمِسُ فيه علمًا، سَهَّلَ اللهُ له به طريقًا إلى الجنة»، وبالقاعدة النبوية «لا ضرر ولا ضرار»، مؤكدة أن هذه النصوص تؤسس لفهم يربط المعرفة بالمسئولية الأخلاقية، ويوجه القدرات الإنسانية نحو تحقيق النفع وصون الحقوق ومنع الضرر.

685 مليون جنيه لتمويل مشروعات بحثية في مصر

وفي سياق دعم البحث العلمي والابتكار، لفتت الوزارة إلى جهود الدولة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة وبناء اقتصاد معرفي تنافسي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن مبادرة «دولة الابتكار» شهدت خلال عام 2026 إعلان قبول تمويل 231 مشروعًا بحثيًا بإجمالي 685 مليون جنيه، بمشاركة 48 جامعة وجهة بحثية، واستفادة نحو 1500 باحث، وشملت المشروعات 133 مشروعًا تطبيقيًا و27 شراكة صناعية و17 مشروعًا دوليًا، إلى جانب تمويل أربعة معامل بحثية مصرية صينية مشتركة بقيمة 80 مليون جنيه.

وأضافت أن هذه الجهود تستهدف تعزيز الاستفادة من نتائج الأبحاث العلمية وتحويلها إلى ابتكارات وتطبيقات عملية قابلة للتنفيذ، بما يدعم التنمية والتقدم التكنولوجي.

كما أشارت إلى إطلاق الإصدار الثاني من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2025–2030، الهادفة إلى دعم بناء مصر الرقمية ودفع التنمية الاجتماعية والاقتصادية، من خلال ستة محاور تشمل الحوكمة والتكنولوجيا والبيانات والبنية التحتية والنظام البيئي والمهارات، مع التأكيد على الاستخدام الأخلاقي والمسئول للذكاء الاصطناعي.

مؤتمرات ومدونات لترسيخ أخلاقيات المهن والذكاء الاصطناعي

وأكدت وزارة الأوقاف دور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في ترسيخ أخلاقيات العلم والعمل وتعزيز الوعي بالمسئولية المهنية والاجتماعية، مشيرة إلى أن المؤتمر الدولي السادس والثلاثين للمجلس، الذي عُقد يومي 19 و20 يناير 2026 تحت عنوان «المهن في الإسلام: أخلاقياتها، وأثرها، ومستقبلها في عصر الذكاء الاصطناعي»، ناقش سبل تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والقيم الإنسانية.

وتناول المؤتمر وثيقة القاهرة للمهن والعمران، ومدونة السلوك المهني، وأخلاقيات المهن في عصر الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تدشين فقه أخلاق المهن والتعامل الرشيد مع الذكاء الاصطناعي، والعمل على صياغة مدونة سلوك مهني لكل مهنة وحرفة.

كما أشارت الوزارة إلى تدشين الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في 21 يناير 2025، مدونة السلوك الوظيفي بعنوان «التأصيل الشرعي لمدونة سلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة».

قوافل دعوية وبرامج توعوية لتعزيز قيم العلم

وعلى صعيد جهودها الدعوية والتثقيفية، أوضحت الوزارة أنها تنظم أسبوعًا ثقافيًا في 27 مسجدًا بمختلف المديريات خلال الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»، بهدف تعزيز الوعي وترسيخ الاجتهاد وطلب المعرفة والإبداع.

كما تسيّر 2128 قافلة دعوية بالمدارس بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم خلال الفترة من 8 إلى 12 نوفمبر، تحت عنوان «أهمية نشر القيم الاجتماعية»، لترسيخ قيم العلم والانضباط والأخلاق لدى الطلاب.

وتشمل الجهود كذلك قوافل «بعثة الشرف» إلى مديريات البحر الأحمر ومطروح والوادي الجديد وجنوب سيناء خلال الفترة من 4 إلى 13 نوفمبر، لتعزيز أهمية العلم والمعرفة والاكتشاف والاختراع والإبداع.

واختتمت وزارة الأوقاف بيانها بالتأكيد أن السلام لا يتحقق بمجرد غياب الصراعات، بل يحتاج إلى علم يواجه التحديات ويخفف معاناة الإنسان، وعدالة تتيح للجميع الانتفاع بثمار المعرفة، وأخلاق تضبط استخدام التكنولوجيا وتحفظ الحقوق والكرامة الإنسانية.

وشددت على أهمية الأمانة في تداول المعرفة واحترام الخصوصية والتحقق من المعلومات والاستخدام المسئول للتقنيات الحديثة، مؤكدة أن العلم يمنح الإنسان القدرة، بينما تمنحه القيم البوصلة التي توجهه نحو التقدم والسلام وعمارة الأرض.