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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اعتراضا على الانضباط.. مؤمن سليمان يقرر الرحيل عن الكرمة ومغادرة العراق

مؤمن سليمان
مؤمن سليمان
رباب الهواري

كشف مصدر عن اتخاذ مؤمن سليمان، المدير الفني لفريق الكرمة العراقي، قرارًا بعدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة، وإبلاغ إدارة النادي برغبته في الرحيل ومغادرة الأراضي العراقية، في ظل الأزمة الأخيرة التي نشبت بينه وبين لجنة الانضباط.

وجاء قرار مؤمن سليمان على خلفية العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط بحقه، والتي تضمنت إيقافه لمدة مباراتين، وهو ما أثار حالة من الغضب لدى المدير الفني، ودفعه للتفكير في إنهاء مشواره مع الفريق العراقي.

تفاصيل عقوبة مؤمن سليمان مع الكرمة

وتعود تفاصيل الأزمة إلى تعرض مؤمن سليمان للإيقاف لمدة مباراة واحدة، عقب حصوله على بطاقة حمراء خلال مواجهة فريقه أمام القوة الجوية، ضمن منافسات الدوري العراقي.

لكن لجنة الانضباط عادت وأصدرت قرارًا جديدًا بمعاقبة المدير الفني بالإيقاف لمباراتين، الأمر الذي تسبب في تصاعد حالة التوتر، خاصة في ظل عدم تقبل المدرب للعقوبة الموقعة عليه.

وأبلغ مؤمن سليمان إدارة نادي الكرمة بقراره عدم مواصلة المهمة الفنية، مع رغبته في مغادرة العراق، لتصبح مسألة استمراره مع الفريق محل شك كبير خلال المرحلة المقبلة.

مستقبل المدرب المصري مع الفريق العراقي

ومن المنتظر أن تشهد الساعات المقبلة تطورات جديدة بشأن موقف إدارة نادي الكرمة من قرار المدير الفني، خاصة أن رحيل مؤمن سليمان في هذا التوقيت قد يضع النادي أمام تحدٍ جديد، يتمثل في البحث عن بديل لقيادة الفريق واستكمال منافسات الموسم.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت إدارة الكرمة ستنجح في إقناع المدرب المصري بالتراجع عن قراره، أم أن الأزمة ستنتهي برحيله رسميًا عن الفريق ومغادرته العراق.

وتبقى العقوبة الأخيرة نقطة التحول الرئيسية في مستقبل مؤمن سليمان مع الكرمة، في انتظار ما ستسفر عنه الاتصالات والمفاوضات بين الطرفين خلال الفترة المقبلة

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