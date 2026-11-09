شيكابالا: محمد الشناوي كان يستحق التواجد في منتخب مصر

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك السابق، أن محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، كان يستحق التواجد ضمن قائمة الفراعنة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أهمية وجوده داخل صفوف المنتخب، نظرًا لخبراته الكبيرة ومكانته القيادية.

وقال شيكابالا، خلال تصريحاته ببرنامج «الكورة مع فايق» مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر أمر لم يكن من المفترض حدوثه، خاصة أنه أحد قادة الفراعنة، ويمتلك تاريخًا وخبرات كبيرة تجعله عنصرًا مهمًا داخل غرفة ملابس المنتخب.

وأضاف نجم الزمالك السابق أن الشناوي يتمتع بشخصية هادئة، ولا يُعرف عنه الدخول في المشكلات أو افتعال الأزمات والخلافات، مؤكدًا أن ما يجمعهما خارج المستطيل الأخضر علاقة طيبة للغاية.

وأوضح شيكابالا أن المنافسة بين الأهلي والزمالك تظل داخل الملعب فقط، ولا تؤثر على العلاقات الشخصية بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن الاحترام المتبادل يجب أن يكون حاضرًا بعيدًا عن أجواء المباريات والمنافسة الجماهيرية.

وشدد على أن محمد الشناوي يستحق التقدير لما قدمه خلال السنوات الماضية، سواء مع النادي الأهلي أو منتخب مصر، لافتًا إلى أن خبرات الحارس الدولي وشخصيته القيادية تمنحانه قيمة كبيرة داخل أي مجموعة يرتدي قميصها.

وتأتي تصريحات شيكابالا في ظل التغييرات التي يشهدها منتخب مصر خلال المرحلة الحالية، بعد تولي علي ماهر المسؤولية الفنية للفراعنة، وبدء الاستعدادات لمعسكر نوفمبر، الذي يتخلله مواجهتا مالاوي في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2027.

وتفتح تصريحات شيكابالا النقاش مجددًا حول أهمية الاستفادة من أصحاب الخبرات داخل المنتخب، وضرورة الفصل بين الانتماءات الجماهيرية والتقييم الفني للاعبين، خاصة أن تمثيل منتخب مصر يظل هدفًا يجمع جميع عناصر الكرة المصرية